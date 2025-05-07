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高雄機場航廈整建計畫啟動 東側立體停車場動工

2025/5/7 12:42（5/7 13:11 更新）
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高雄國際機場7日舉行東側立體停車場工程動土典禮，交通部長陳世凱（圖）致詞表示，停車場工程象徵機場航廈整建計畫啟動，將為南部帶來更多旅客與物流。中央社記者林巧璉攝 114年5月7日
高雄國際機場7日舉行東側立體停車場工程動土典禮，交通部長陳世凱（圖）致詞表示，停車場工程象徵機場航廈整建計畫啟動，將為南部帶來更多旅客與物流。中央社記者林巧璉攝 114年5月7日
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（中央社記者林巧璉高雄7日電）高雄國際機場東側立體停車場工程今天動工，規劃超過2300個汽、機車停車位；交通部長陳世凱表示，停車場工程象徵機場航廈整建計畫啟動，將為南部帶來更多旅客與物流。

高雄機場今天舉行東側立體停車場工程動土典禮，陳世凱致詞表示，高雄機場是南台灣國際門戶，配合政府全力推動「新南向政策」及「南北雙空港大計畫」，在促進區域產業經濟及觀光發展中扮演重要角色，政府投入新台幣880.8億元，分2期建設年容量1650萬的集中式大航廈。

陳世凱表示，「總統賴清德、行政院長卓榮泰都強調高雄機場一定要做起來」，目前推動中的第一期建設計畫經費434.64億元，涵蓋東側立體停車場、A滑行道北移、新建C指廊及新航廈東半側等重要工程。

民航局長何淑萍表示，東側立體停車場工程是新航廈計畫第一期建設的指標性工程，計畫總經費為21.93億元，前置工程已於去年6月動工，A滑行道北移工程也在去年9月發包，新航廈主體工程目前正在進行細部設計。

民進黨高雄立委許智傑、李昆澤、賴瑞隆、邱議瑩、林岱樺等人皆出席典禮，5人都提及「高雄需要一個24小時機場」，航線、航班、航點都要增加，才能跟上產業轉型、旅遊市場腳步。

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陳世凱說，在大南方新矽谷計畫中，所有高雄該有的配備，包括客運、貨運，未來高雄要成為國際都市，除了海港，更重要的就是空港，空港計畫目前做到2040年，運量將從現有的600多萬提升到1650萬，希望提供足夠客運、貨運運量。

高雄國際機場新航廈計畫指標性工程「東側立體停車場工程」總經費21.93億元，完工後將提供915個汽車停車位、1248個機車停車位及182個計程車排班位。（編輯：陳仁華）1140507

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高雄國際機場東側立體停車場工程動土典禮7日舉行，交通部長陳世凱（左6）、民進黨立委許智傑（右5）、李昆澤（左5）、賴瑞隆（右4）、邱議瑩（左4）、林岱樺（右3）等人出席。中央社記者林巧璉攝 114年5月7日
高雄國際機場東側立體停車場工程動土典禮7日舉行，交通部長陳世凱（左6）、民進黨立委許智傑（右5）、李昆澤（左5）、賴瑞隆（右4）、邱議瑩（左4）、林岱樺（右3）等人出席。中央社記者林巧璉攝 114年5月7日
高雄國際機場東側立體停車場工程7日動工，計畫總經費為新台幣21.93億元，完工後將提供915個汽車停車位、1248個機車停車位及182個計程車排班位。中央社記者林巧璉攝 114年5月7日
高雄國際機場東側立體停車場工程7日動工，計畫總經費為新台幣21.93億元，完工後將提供915個汽車停車位、1248個機車停車位及182個計程車排班位。中央社記者林巧璉攝 114年5月7日
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