比例超越商務客 君品酒店轉型主攻都會度假旅客

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（中央社記者余曉涵台北7日電）君品酒店今天指出，都會度假旅客的比例已經超越商務旅客，因此將轉型為都會度假酒店，不僅首創台北唯一早餐時段到中午12時，也規劃6大行程供旅客展開台北微旅行。

台北君品酒店過去以商務旅客為主，不過隨著越來越多歐美等地區旅客來台，君品酒店發現度假旅客比例開始增加，甚至超越商務旅客，因此在15週年時宣布，轉型為都會度假酒店。

雲朗觀光集團總經理盛治仁在記者會中表示，君品酒店以晨光如詩，台北夢迴托斯卡尼為主題，希望讓旅客在快節奏的城市生活中，找到緩慢與安定。

君品酒店總經理游梓雯表示，由於過去2年君品酒店的客群逐漸改變，因此趁15週年時正式轉型為都會度假酒店，延長早餐時間到中午12時，讓旅客可以更輕鬆地享用早餐，並將台灣知名的現燙牛肉湯、正義豆漿、公正包子、宜蘭蒜味肉羹等各地知名美食搬到早餐時段。

游梓雯說，飯店也規劃6大台北度假行程，攜手周邊商圈推出休閒與美食地圖，要讓旅客輕鬆展開城市旅行。

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台北萬豪酒店今年則是邁入10週年，邀請香港唯一且連續9年榮獲米其林指南香港澳門一星殊榮的鐵板燒名店I M Teppanyaki ＆ Wine主廚莫燦霖來台，與飯店內日式鐵板燒Mark’s Teppanyaki主廚林勤凱推出饗宴。

晶華酒店旗下的麗晶精品商場則創新全台推出移動式餐飲體驗「美食獵遊Restaurant Safari」，突破傳統餐會侷限在一間餐廳、一張桌子的框架，依照特別設計的用餐路線，帶領消費者在一頓晚餐的時間裡，造訪商場中的Circum-、Golden、COAST、以及Bar Impromptu 等4間餐廳。（編輯：龍柏安）1140507