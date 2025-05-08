逾80歲聘外籍看護免評增人力經費 就安基金支應

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（中央社記者吳欣紜台北8日電）80歲以上聘外籍家庭看護工得免醫療機構評估修法通過，但因配套擬訂中仍未上路，勞動部及衛福部今天申請後續增補申審人力的經費，今天獲就安基金委員同意提案。

勞動部今天下午召開就案基金委員會，除了通過審議明年就安基金委員會預算外，也通過勞動部與衛福部分別提案要增補因應就業服務法第46條配套相關人力。

立法院去年三讀通過就業服務法第46條，包含80歲以上長者聘外籍家庭看護工得免醫療機構評估，法令後續經總統令公布，但考慮後續案量增加、衝擊重症家庭，勞動部與衛福部正擬定配套措施，因此法規至今仍未上路。

根據規劃，為保障重症家庭權利，勞動部擬採雙軌分流措施，當申請案件送達時，會先在照管中心「分流」符合資格申請者，而勞動部審查時，也會優先審查重症申請者。

勞動部勞動力發展署署長黃齡玉今天接受媒體聯訪指出，考量後續申請案會增加，因此勞動部及衛福部今天分別在就案基金委員會提案要增加申請審核人力，兩邊預計都將增加30多人，提案皆獲得委員支持且通過。

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至於法規上路時程，黃齡玉表示，目前仍在加緊作業，尤其討論輕重症分流，專業部分還須仰賴專家學者意見，確定後還會涉及作業流程，包括系統都需要一些重新的排列組合等。

另外，今天就安會也通過勞動部預計新增直聘中心擴點提案，黃齡玉說，勞動部今年預計新增中部、南部直聘中心分中心，盼透過實體據點，有效提升直聘量能，相關經費約2900多萬，也獲委員支持通過。（編輯：陳政偉）1140508