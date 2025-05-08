就安基金挪用爭議後首度審預算 115年擬支出226億

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（中央社記者吳欣紜台北8日電）勞動部因外界批評就安基金使用不當後，提出相關精進把關機制，就安基金委員會今天於精進報告後首度審議通過明年度預算，總計新台幣226億元，其中近6成5將用於促進國民就業。

勞動部今天下午召開就安基金委員會，通過115年就安基金預算案，預計收入新台幣252億元、支出226億元。

勞動部勞動力發展署署長黃齡玉今天接受媒體聯訪指出，就安基金會今天審議115年的就安基金預算案，這是勞動部提出就安基金精進報告後的首次審議，因此預算編列上，也依照把關機制進行強化管理。

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黃齡玉表示，過往針對相關計畫都只會名列在大項計畫別，這次則是將各分項計畫都羅列出來，也會將計劃裡前一年度預算數跟後年度預算增減列出，讓委員清楚了解預算變化，以及計畫的執行率、媒體宣傳費等，都會一一羅列。

黃齡玉也說，115年就安基金預算案預估支出226億元，主要以用在特定對象184億最大宗，用途則有6成5在促進國民就業。（編輯：李淑華）1140508