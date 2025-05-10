加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
韓國執政黨整合失敗 撤銷總統候選人金文洙資格重啟提名
首頁 / 生活

調查：近5成青年遇困難願求助 不到6成有知心好友

2025/5/10 11:00（5/10 11:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
黃昆輝教授教育基金會10日在台北舉辦記者會，公布「健康台灣青年」民意調查結果。調查顯示青年遇到困難願意尋求協助的比率不到5成，有知心好友的不到6成；基金會董事長黃昆輝（圖）指出，情緒管理是台灣青年的一大弱點。中央社記者陳至中台北攝 114年5月10日
黃昆輝教授教育基金會10日在台北舉辦記者會，公布「健康台灣青年」民意調查結果。調查顯示青年遇到困難願意尋求協助的比率不到5成，有知心好友的不到6成；基金會董事長黃昆輝（圖）指出，情緒管理是台灣青年的一大弱點。中央社記者陳至中台北攝 114年5月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北10日電）黃昆輝教授教育基金會今天公布一項調查顯示，近5成青年遇到困難願意尋求協助，有知心好友的不到6成，學者擔心青年經常處於孤立無援的狀況，情緒管理易出問題。

黃昆輝基金會今天在台北舉辦記者會，公布「健康台灣青年」民意調查結果。這項調查採網路問卷，於3月21日到4月16日間，共訪問1萬4725名18到40歲民眾，分成4個年齡組。

調查顯示，青年高度肯定健康的重要，但自評表現好的比率偏低，顯現「知易行難」是普遍的現象。尤其不因工作放棄運動休閒（42.2%）、培養運動興趣與習慣（48%），受訪民眾自認表現最差。

另外，調查顯示，僅49.6%青年遇到困難願意尋求協助，自評與伴侶建立健康的親密關係也僅46.4%，有知心好友比率只有54.9%。年齡較低的受訪者，這幾個項目的表現都更差。

google news透過 Google News追蹤中央社

基金會董事長黃昆輝表示，近來看到新聞，有朋友為了幾千元的糾紛拿刀互砍，也有丈夫喝了幾杯酒，就將妻子殺死，顯見情緒管理是台灣青年的一大弱點，需要政府部門和社會各界一同關注。

台灣師範大學教育學院前院長晏涵文表示，和學業、工作、金錢、甚至是玩樂比較取捨時，「健康」常是被放棄的選項。他認為健康教育的目標，應放在健康行為的實踐，協助學生「解開人生價值結」。而體育課程的目標，更應放在培養良好的體適能，協助民眾發展各年齡應有的運動技能。（編輯：李亨山）1140510

#台灣師範大學
#黃昆輝
#晏涵文
#黃昆輝基金會
黃昆輝
學者籲深耕計畫應重視大學特色發展 勿流於標準化
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：