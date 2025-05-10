調查：近5成青年遇困難願求助 不到6成有知心好友

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（中央社記者陳至中台北10日電）黃昆輝教授教育基金會今天公布一項調查顯示，近5成青年遇到困難願意尋求協助，有知心好友的不到6成，學者擔心青年經常處於孤立無援的狀況，情緒管理易出問題。

黃昆輝基金會今天在台北舉辦記者會，公布「健康台灣青年」民意調查結果。這項調查採網路問卷，於3月21日到4月16日間，共訪問1萬4725名18到40歲民眾，分成4個年齡組。

調查顯示，青年高度肯定健康的重要，但自評表現好的比率偏低，顯現「知易行難」是普遍的現象。尤其不因工作放棄運動休閒（42.2%）、培養運動興趣與習慣（48%），受訪民眾自認表現最差。

另外，調查顯示，僅49.6%青年遇到困難願意尋求協助，自評與伴侶建立健康的親密關係也僅46.4%，有知心好友比率只有54.9%。年齡較低的受訪者，這幾個項目的表現都更差。

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基金會董事長黃昆輝表示，近來看到新聞，有朋友為了幾千元的糾紛拿刀互砍，也有丈夫喝了幾杯酒，就將妻子殺死，顯見情緒管理是台灣青年的一大弱點，需要政府部門和社會各界一同關注。

台灣師範大學教育學院前院長晏涵文表示，和學業、工作、金錢、甚至是玩樂比較取捨時，「健康」常是被放棄的選項。他認為健康教育的目標，應放在健康行為的實踐，協助學生「解開人生價值結」。而體育課程的目標，更應放在培養良好的體適能，協助民眾發展各年齡應有的運動技能。（編輯：李亨山）1140510