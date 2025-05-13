台中婦肺結節追蹤10年揪惡性變化 手術切除續命

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（中央社記者趙麗妍台中13日電）台中1名李姓婦人10年前健檢發現右肺有小結節後持續追蹤，2年前結節長大，今年已近3公分，懷疑為惡性腫瘤；手術切除肺葉，檢體化驗證實為肺腺癌，無需服標靶藥物或化療。

亞洲大學附屬醫院今天發布新聞稿，胸腔外科暨機器手臂指導醫師呂庭聿指出，肺癌主要可分為「小細胞肺癌」及「非小細胞肺癌」，是全球癌症死因第一位，長年高居台灣癌症之首。

呂庭聿表示，「肺腺癌」是「非小細胞肺癌」中最常見的類型，患者往往不抽菸也可能罹患肺腺癌，是女性最好發肺癌類型，一旦產生症狀往往已是第三或第四期，擴散速度快、死亡率高。

他指出，李婦10年前接受健康檢查時，發現肺部有結節，研判可能為良性，提醒每年追蹤，期間患者無任何身體不適症狀；2年前結節長大，今年到院門診時已將近3公分，組織也更為紮實，高度懷疑是惡性變化。

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呂庭聿建議盡快手術，否則隨著時間推移，腫瘤可能快速惡化並進展至第三期甚至第四期；經評估，採用單一孔洞達文西機器人手臂進行肺葉切除手術，單一孔洞在外觀上較為美觀，也能降低患者術後疼痛程度與影響範圍，有助盡早恢復行動、咳嗽及呼吸等日常功能。

他表示，肺癌原因很多，包含菸害、空污、職場及居家環境暴露、家族病史等，具有肺癌風險因子的民眾務必接受低劑量電腦斷層檢查（LDCT）的檢查，越早發現與治療，越能得到良好的預後。（編輯：戴光育）1140513