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觀光署首訪羅馬推廣旅遊迴響大 擬設據點行銷台灣

2025/5/14 08:58（5/14 09:21 更新）
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交通部觀光署13日首度到羅馬舉行推廣台灣旅遊的活動，署長周永暉（左3）與駐義代表蔡允中（左4）出席。中央社記者黃雅詩羅馬攝 114年5月14日
交通部觀光署13日首度到羅馬舉行推廣台灣旅遊的活動，署長周永暉（左3）與駐義代表蔡允中（左4）出席。中央社記者黃雅詩羅馬攝 114年5月14日
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（中央社記者黃雅詩羅馬13日專電）以酷炫燈光搭配傳統扯鈴的表演拉開序幕，交通部觀光署今天首度到羅馬推廣台灣旅遊，引起熱烈迴響。迎接台義每週直航班次擬由7班擴增至19班，觀光署未來可望到羅馬設置服務據點，加強行銷台灣。

觀光署長周永暉與台灣觀光協會秘書長鐘逸寧親自率隊，到歐洲推廣台灣旅遊，今天首站選在義大利首都羅馬舉行，約有40家旅遊業者、媒體記者參加。

為讓義大利業者認識台灣地理人文風貌，除開場邀請虎劇團表演扯鈴舞蹈，現場並準備義語簡報、趣味遊戲、品茶、業者座談等豐富活動，伴手禮台灣黑熊頸枕也充分展現台灣文創巧思。今年慶祝台北-羅馬航線開航30週年的中華航空，以及營運台北-米蘭航線的長榮航空，都專程到場設置攤位。

重要出席者包括駐義代表蔡允中、觀光署駐法蘭克福辦事處主任謝長明、華航駐義分公司總經理董希文、長榮駐義分公司總主任薛智中，另有4家專營台歐線旅遊的業者參與，包括儷庭、宏祥、歐洲皇室旅遊、飛亞等。14、15日將接續在北義大城米蘭與荷蘭的阿姆斯特丹舉行說明會。

周永暉致詞時打趣，有人說來台灣只要做3件事，那人就是台灣人，包括去過玉山、日月潭、騎自行車環島。他也強調台灣是美食王國，有很多獲得米其林推薦餐廳，多達7個城市有米其林星級餐廳。

周永暉表示，華航與長榮每週共有7班直飛義大利班機，非常方便，來台灣除了吃美食、逛博物館，他特別推薦參與2大活動，第一是「台灣好湯」，台灣有多達19區溫泉，水質不輸日本，另一是「台灣燈會」，大家來此可體驗到截然不同的燈光藝術。

周永暉介紹，嘉義被紐約時報票選為全球第19個值得一訪的城市，其特色包括小火車可通往2000公尺高山；此外，台灣還有許多獨特地理景觀，例如屏東小琉球是由珊瑚礁形成，台東三仙台被選為全球100個旅遊目的地之一，如果大家到台灣一定會充滿驚喜。

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蔡允中表示，台灣正與義大利商談，希望將每週7班直航擴增為19班，雙邊旅遊市場前景可期；遊客來台除感受自然風光及美食，台灣多個城市均有「智慧城市」相關建設，遊客在台灣隨時都能感受到台灣高科技發展已融入日常生活。

蔡允中說，他很高興聽聞政府有意在羅馬設置推廣台灣觀光的服務據點，台灣每年約有25萬遊客訪歐，歐洲每年約有25到30萬旅客到台灣，顯示人民往來互動密切，台義雙邊關係還有很多成長空間，他相信透過增強文化與商務互動，將讓台義關係更加強韌。（編輯：張芷瑄）1140514

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交通部觀光署到羅馬推廣台灣旅遊，活動開場邀請虎劇團表演扯鈴舞蹈，聲光效果佳。中央社記者黃雅詩羅馬攝 114年5月14日
交通部觀光署到羅馬推廣台灣旅遊，活動開場邀請虎劇團表演扯鈴舞蹈，聲光效果佳。中央社記者黃雅詩羅馬攝 114年5月14日
觀光署13日首度到羅馬推廣台灣旅遊，引起熱烈迴響，約有40位義大利旅遊業者與媒體參加。中央社記者黃雅詩羅馬攝 114年5月14日
觀光署13日首度到羅馬推廣台灣旅遊，引起熱烈迴響，約有40位義大利旅遊業者與媒體參加。中央社記者黃雅詩羅馬攝 114年5月14日
交通部觀光署到羅馬推廣台灣旅遊，觀光署長周永暉現場示範伴手禮台灣黑熊頸枕如何使用，頸枕造型可愛又實用，受到許多參加者喜愛。中央社記者黃雅詩羅馬攝 114年5月14日
交通部觀光署到羅馬推廣台灣旅遊，觀光署長周永暉現場示範伴手禮台灣黑熊頸枕如何使用，頸枕造型可愛又實用，受到許多參加者喜愛。中央社記者黃雅詩羅馬攝 114年5月14日
交通部觀光署到羅馬推廣台灣旅遊，活動現場可品味台灣茶，引起許多義大利參加者好奇。中央社記者黃雅詩羅馬攝 114年5月14日
交通部觀光署到羅馬推廣台灣旅遊，活動現場可品味台灣茶，引起許多義大利參加者好奇。中央社記者黃雅詩羅馬攝 114年5月14日
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