加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
金曲獎入圍名單／蔡健雅戴佩妮搶歌后 蕭煌奇李榮浩爭歌王
首頁 / 生活

校園手機使用原則將公告 集中管理、尊重各校自訂

2025/5/14 13:08
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北14日電）教育部長鄭英耀今天表示，校園手機使用原則將於下週之前公告，將以「集中管理」為原則，但尊重各校與師生、家長共同討論和制定出的管理方式。

教育部、國家通訊傳播委員會、衛生福利部、數位發展部一同召開記者會，宣示「攜手共護網路新世代」，將推出免費數位工具包、強化數位素養與親職教育、深入校園宣導、結合社會資源擴大數位風險防護功能。

鄭英耀會後接受媒體聯訪指出，「高級中等以下學校校園行動載具使用原則」的調整，經與各縣市代表，以及家長團體、教師團體、校長團體的討論，各界已有共識，目前只剩一些行政程序，預計下週前就會正式公告，9月新學期開學全面實施。

鄭英耀解釋，國民教育牽涉到地方自治，中央依據科學實證制定政策原則，並尊重各縣市、各學校訂定的辦法。原則上是進到校園後「集中管理」，至於要用怎樣的方式，是每間教室有收藏地點，還是學校設置統一的「養機場」或相關收納空間，都會尊重各校。

鄭英耀在活動致詞也提到，人才培育應該善用科技，同時也要減少科技對兒少發展過程的負向身心發展。青少年只是自拍、轉傳，不知不覺中就占用了許多身心時間，而忘掉了周遭來自親人、朋友情感上的連結和互動。

鄭英耀指出，澳洲限定手機進入校園一年後，官方統計證實學生成績進步、身心健康改善，「民主社會就是相當程度的，有多少證據，講多少話，要用科學政策支持教育推動」。

教育部國民及學前教育署長彭富源引用網路內容防護機構iWIN的統計指出，113年度國內兒少每日平均上網時間達3.96小時，首次接觸網路年齡從8.7歲降到7.1歲，而民眾向iWIN申訴案件中，以色情和暴力內容占最多數，顯見兒少接觸網路內容的問題，「需要特別嚴肅地看待」。

google news透過 Google News追蹤中央社

彭富源也提到，網路使用和自傷事件、霸凌等也相關，且可能造成親子關係斷裂甚至是兒虐等，且先前調查也顯示，約一半的兒少不清楚上網會留下數位足跡，潛藏著重大的風險。

彭富源表示，政府已擬定4個行動方案。其中家長可以馬上做的，就是學會使用網路保護工具，教育部已經盤點多個實用、易上手的工具，並製作圖解手冊和教學影片，協助家長設定網路使用時間、過濾不當內容。（編輯：管中維）1140514

鄭英耀
陸委會示警中共拉攏青年 教長：交流別只想到中國外交部、教育部雙部長會議 共推先鋒人才培育專案
彭富源
台校聯盟與日本靜岡縣簽備忘錄 共推國際教育高中生與國教署長有約 報名3/15截止
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：