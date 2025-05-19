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長榮女中設計粽子三吃 蜂蜜芒果味甜粽創特殊口感

2025/5/19 11:22
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（中央社記者楊思瑞台南19日電）長榮女中餐飲科今天發表每年一度「感恩餐會」菜色，師生共同設計粽子三吃，除傳統口味，還有以蜂蜜及水果調味的甜粽及果凍粽，搭配20道料理豐盛規格，款待師長家長。

長榮女中實習處主任謝光本告訴中央社記者，感恩餐會為餐飲科年度盛事，除感念師長、家長們過去1年來辛勞，也是學生參與專業實習課程成果展現，餐飲科早在學期初就著手規畫，每名實習科目老師都被賦予重任，要各自出菜，菜單由老師與學生共同設計。

謝光本指出，過程中透過不斷改良、試吃、反覆重做，調整出最大眾化口味，盼在餐會上將成果展現時，能讓所有賓客驚豔。

謝光本表示，此次在餐檯陳列餐點，包括古早味中式珍饈到日式、義式經典及創意料理、大理石乳酪蛋糕及法式檸檬塔等精緻甜點，現場並架設3台活動餐車，由學生現場製作軍艦握壽司、海苔手捲、烤鬆餅、蛋捲，還提供結合台南特色的「虱目魚奶茶」等8種現調飲料。

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謝光本說，餐點方面並與端午節呼應，推出粽子三吃，除了傳統鹹粽，以及用蜂蜜、芒果調味的甜粽，還有加入數種水果丁製成的果凍粽。

長榮女中校長蔡玉敏表示，技術型高中首重學生專業實務技能，並將學習融入日常，餐飲科學生一年級學習基礎技能，二年級便開始實務征戰，表現傑出學生則進一步培訓參加校外賽，盼以職人化訓練培養畢業能馬上就業的相關人才。（編輯：陳仁華）1140519

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