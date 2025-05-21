心理健康漸受重視 民團籲增預算投入預防等建議

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（中央社記者沈佩瑤台北21日電）心理健康議題越來越受重視，有民團今天向政府喊話，指目前台灣每人心理健康促進及預防經費僅18.69元，低於國際，盼提升預算，並優先投入早期篩檢、預防與社區心理支持系統。

衛生福利部心理健康司日前表示，根據「台灣民眾常見精神疾患盛行率之變遷」研究顯示，國內民眾常見精神疾患包括憂鬱、焦慮等，以30到45歲人口群盛行率最高，近10年（2010到2020年）的統計盛行率更高達25%到27%，也就是每4人中即有1人有心理困擾。

台灣心理健康聯盟今天透過新聞稿指出，國際已將心理健康列為國安等級問題，各國早已大幅增加心理健康預防預算，澳洲平均每人約新台幣535.98元、新加坡356.95元、泰國39.72元、韓國22.58元。

台灣心理健康聯盟表示，衛福部2025年至2030年推動「全民心理健康韌性計畫」，2025年預算為10億9163萬3000元，其中編列心理健康促進及預防預算，卻僅有象徵性的每人18.69元，遠落後國際。

台灣心理健康聯盟提到，預算編列嚴重不足，且資源分配側重在精神醫療、藥酒癮及事後處遇，輕忽基礎心理健康促進的普及性預防工作。

台灣心理健康聯盟召集人張玨強調，「投入心理健康不是支出，是投資。」歐盟資助的EU-PROMENS計畫也正在24個國家建立心理健康能力，應將心理健康福祉納入所有相關政策領域。政府亟需全面盤整並加碼預算，推動心理健康普及化。

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台灣心理健康聯盟提出3點建議，包括將心理健康預算拉升至經濟合作暨發展組織（OECD）建議水準，至少占醫療預算10%；設立法定預算項目及比例，確保長期穩定投入；優先發展預防性心理健康服務與社區心理支持網絡。

台灣心理健康聯盟表示，心理健康不只是個人問題，更是公共健康、經濟與社會韌性的基石。面對挑戰，政府不能再等，應即刻行動，讓台灣走向一個更健康、更有韌性的未來。（編輯：張雅淨）1140521