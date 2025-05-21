加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
專訪／谷立言：無人機對台海和平至關重要 合作聚焦3領域
首頁 / 生活

疱疹感染用藥注射劑顏色異常 啟動回收逾8萬瓶

2025/5/21 17:09
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北21日電）食藥署今天公布，用於治療疱疹病毒感染的「"永信"剋疱凍晶注射劑250毫克（艾賽可威）」，因藥品顏色出現異常，將於6月7日陸續完成共3批藥品回收作業，約8萬750瓶。

根據衛生福利部食品藥物管理署今天公布的藥品回收訊息，永信藥品工業股份有限公司所生產的「"永信"剋疱凍晶注射劑250毫克（艾賽可威）Virless Lyophilized I.V. Infusion 250mg "Yung Shin" （Acyclovir）」，批號VI2 S003、VI2 S005及VI2 S006產品，因接獲藥品不良品通報，啟動回收。

這款藥品主成分為sodium acyclovir，主要用於帶狀疱疹病毒及單純疱疹病毒引起的感染、預防骨髓移植及白血病所引起的免疫不全病人單純疱疹感染、新生兒單純疱疹感染。

食藥署副署長王德原告訴中央社記者，廠商接獲藥品不良品通報，這3批藥品出現顏色異常情形，評估恐影響品質，因此啟動回收；已銷售數量共計8萬750瓶。

google news透過 Google News追蹤中央社

王德原表示，這款藥品113年度健保申報量為12萬2481支；同健保分類分組藥品許可證還有2張，目前國內含acyclovir成分注射劑型類藥品庫存仍有約2.8個月使用量，預計114年6月底輸入約1.2萬支，可銜接供應，初步估計無短缺疑慮。

食藥署已要求廠商5月14日前完成批號VI2 S006藥品回收作業，及6月7日前回收批號VI2 S003及VI2 S005藥品完成。王德原提醒，倘對使用的藥品有任何疑慮，應盡速回診與醫師討論。（編輯：管中維）1140521

王德原
COVID-19上升買不到快篩？衛福部：庫存仍有5萬劑國光生技壓線交實驗鼠污染案報告 食藥署將複查
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

14
更多編輯台推薦新聞：