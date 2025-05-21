疱疹感染用藥注射劑顏色異常 啟動回收逾8萬瓶

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北21日電）食藥署今天公布，用於治療疱疹病毒感染的「"永信"剋疱凍晶注射劑250毫克（艾賽可威）」，因藥品顏色出現異常，將於6月7日陸續完成共3批藥品回收作業，約8萬750瓶。

根據衛生福利部食品藥物管理署今天公布的藥品回收訊息，永信藥品工業股份有限公司所生產的「"永信"剋疱凍晶注射劑250毫克（艾賽可威）Virless Lyophilized I.V. Infusion 250mg "Yung Shin" （Acyclovir）」，批號VI2 S003、VI2 S005及VI2 S006產品，因接獲藥品不良品通報，啟動回收。

這款藥品主成分為sodium acyclovir，主要用於帶狀疱疹病毒及單純疱疹病毒引起的感染、預防骨髓移植及白血病所引起的免疫不全病人單純疱疹感染、新生兒單純疱疹感染。

食藥署副署長王德原告訴中央社記者，廠商接獲藥品不良品通報，這3批藥品出現顏色異常情形，評估恐影響品質，因此啟動回收；已銷售數量共計8萬750瓶。

透過 Google News 追蹤中央社

王德原表示，這款藥品113年度健保申報量為12萬2481支；同健保分類分組藥品許可證還有2張，目前國內含acyclovir成分注射劑型類藥品庫存仍有約2.8個月使用量，預計114年6月底輸入約1.2萬支，可銜接供應，初步估計無短缺疑慮。

食藥署已要求廠商5月14日前完成批號VI2 S006藥品回收作業，及6月7日前回收批號VI2 S003及VI2 S005藥品完成。王德原提醒，倘對使用的藥品有任何疑慮，應盡速回診與醫師討論。（編輯：管中維）1140521