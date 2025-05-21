彰藝中活動中心啟用 外觀以琴鍵為靈感呼應學校精神

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化21日電）彰化藝術高中學生活動中心今天舉行落成典禮，參加典禮的縣長王惠美指出，活動中心外觀設計以鋼琴琴鍵為靈感，純白立面簡約、富有藝術氣息，呼應學校以藝術為本精神。

彰化藝術高中舉行學生活動中心落成典禮，王惠美、校長蔣秉芳等人與會；王惠美出席典禮致詞時說，新建學生活動中心挑高13公尺，空間寬敞明亮，採光與通風設計都符合綠建築理念。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

王惠美說，活動中心外觀設計以鋼琴琴鍵為靈感，純白立面簡約、富有藝術氣息，呼應學校「以藝術為本」精神，自民國112年到114年，縣府逐步改善學校軟硬體設施，補助藝術高中國際班舍設備優化、特色遊學中心等，希望孩子們能有一個更好學習環境。

蔣秉芳則指出，活動中心經學生票選，正式命名為「藝賢館」，彰化藝術中心是屬於大家的學校，期盼所有縣民持續支持；活動中心啟用後，孩子們將不再受限天氣，表現一定會更卓越。（編輯：陳仁華）1140521