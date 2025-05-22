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114年首季旅館平均房價3092元 較去年同期略漲

2025/5/22 10:58
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（中央社記者余曉涵台北22日電）交通部觀光署今天發布新聞稿公布旅館業營運狀況分析，今年第1季旅館業（包含觀光旅館及旅館）平均房價新台幣3092元，較去年同期增加27元，主要是物價成長，產業缺工等因素。

觀光署說，房價調漲包含物價成長、每月基本工資漲幅、電價上漲、產業缺工、活動辦理及營運模式改變等，都影響旅館房源提供及經營成本。

據觀光署統計，民國114年第1季旅館業住客人次1827.9萬人次，較去年同期成長86.2萬人次，其中本國籍旅客部分，114年第1季1320.7萬人次，超越去年同期，增加49.8萬人次（成長3.93%），較108年（COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前）同期增加239.3萬人次（成長22.13%），顯示國旅在住宿市場中具穩定需求與規模。

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外籍住客部分，觀光署說，114年第1季507.2萬人次，108年同期693.3萬人次，恢復約7成3，較去年同期470.8萬人次成長7.73%，顯示國際旅客市場逐步回溫。

觀光署表示，今年第1季旅館業客房住用率50.42%，較去年同期增加1.11個百分點（成長2.25%），以縣市表現觀察，前5名分別為台北市、新竹市、高雄市、新竹縣及台中市。（編輯：李明宗）1140522

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