台東凱旋9號2億打造首航 往返綠島蘭嶼更舒適快捷

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（中央社記者盧太城台東縣22日電）中央政府補助部分經費鼓勵業者舊船汰換，新船凱旋9號今天在台東各界期待下首航，造價新台幣2億元新船將航行綠島、蘭嶼，不僅搭乘舒適度提高，航行時間也會縮短。

交通部航港局獎勵輪船業者汰換舊船，給予補助經費，繼3月間首艘新船天王星21號投入綠島航線後，帆利航運公司汰換20幾年的凱旋2號，打造新船凱旋9號今天在台東富岡碼頭亮相，並邀請大家試搭乘出港航行20分鐘，搭乘民眾都很滿意。

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獲邀參加首航的台東縣副縣長王志輝表示，為提升台東往來綠島、蘭嶼交通便利性、舒適度，縣府積極鼓勵業者採購新船、汰換舊船，透過與交通部航港局合作努力，成功向中央爭取補助款新台幣3億元，將推動汰換5艘服務超過25年老舊客船，第2艘民船汰舊換新的「凱旋9號」，將投入台東至綠島及蘭嶼航線。

業者帆利航運說明，「凱旋9號」全長42公尺、船寬8.5公尺、總噸位413、載客量達317人，新船採用創新的「單體雙尖艏」設計，能有效強化破浪性能降低衝擊力與浪阻，同時兼顧高速與節能表現，特別適用於航行前往綠島與蘭嶼風浪多變海域，航行時間也會縮短。（編輯：陳仁華）1140522