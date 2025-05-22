南部23日防38度高溫 24日鋒面報到北部及東北部轉涼

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（中央社記者余曉涵台北22日電）中央氣象署表示，明天跟今天的天氣型態類似，都是高溫炎熱、多雲到晴，午後要留意雷陣雨；24日鋒面報到，中部以北有局部大雨發生機率，雨勢直到25日才會趨緩。

明天仍屬於高溫炎熱的天氣型態，中央氣象署預報員張承傳表示，台灣各地明天多雲到晴，花東恆春半島偶有零星雨，午後各地有雷陣雨，尤其東半部、大台北地區及宜蘭山區要留意降雨。

氣溫方面，中南部留意攝氏36度以上高溫，南部要留意有38度極端高溫出現機率。

張承傳指出，24日清晨鋒面接近，白天起開始降雨，中部以北、東北部及東部地區有局部短暫陣雨或雷雨。溫度方面，24日受到東北季風增強影響，北部跟東北部有稍微涼一點，北部高溫約落在24度左右，中部28度，南部則約30度。

張承傳說，25日鋒面移動到東南部海面到巴士海峽一帶，降雨方面南部跟中部較為明顯外，其他區域雨勢比較趨緩。

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他表示，26日鋒面遠離，但水氣仍多，南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨，溫度回升，會是比較悶熱的天氣型態；27日起，各地恢復多雲到晴有午後雷陣雨；28日午後雷陣雨範圍擴大，民眾要留意雨勢。

張承傳說，29日又有另一波鋒面通過，各地轉為陣雨或雷雨，尤其西半部、東北部有短延時強降雨，氣溫也會略降。（編輯：吳素柔）1140522