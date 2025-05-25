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環境部盼聲音照相用於營建工程 標準方法討論中

2025/5/25 10:50
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（中央社記者張雄風台北25日電）環境部表示，考慮將聲音照相用於營建工程噪音量測，正在討論標準方法，如何排除非營建工程的噪音等；標準方法預估明年有進展，但仍有器材數量、長時間量測判定的問題須解決。

環境部將於27日舉辦「清靜共好–營建工程空氣污染與噪音防制技術交流論壇」，邀請日本官方及產業專家，分享創新防制技術與實務，提升國內營建工程環境品質。

為改善高噪音車輛問題，環境部自民國110年1月1日起推動「聲音照相」科技執法。環境部大氣環境司長黃偉鳴告訴中央社記者，期望未來聲音照相也能用於營建工程噪音。

黃偉鳴強調，聲音照相用於營建工程噪音的測量，目前還在討論階段，因為要用於執法一定要有標準方法，標準方法可能明年會有進一步進展，但實際能夠上路還需要再一段時間。

黃偉鳴解釋，營建工程比較屬於持續進行的噪音，要運用聲音照相仍要注意是否會有其他干擾的情況，如周遭的車聲、喇叭聲，甚至狗叫聲等，都需要排除，因此需要建立標準方法；如同聲音照相用於路上車輛一樣，也是先有標準方法，排除如風雨、兩輛車同時前進等情況，才能用於執法。

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不過，想將聲音照相用於營建工程，仍有許多限制。黃偉鳴說，最大的問題仍然是聲音照相的器材數量不足，環境部目標是今年全國總設置數量達300套以上的設備，用於防範汽機車噪音，若未來要用於營建工程，仍需要另外再考量。

黃偉鳴提到，營建工程的噪音量測可能需要長時間量測，不像有些車輛測量可能是量測幾分鐘，如何認定長時間量測的結果，也是標準方法中需要處理的問題。（編輯：管中維）1140525

#日本
#黃偉鳴
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黃偉鳴
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