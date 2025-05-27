法務環境內政3部聯手 加強管理營建產出物

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（中央社記者張雄風台北27日電）法務部、環境部、內政部今天表示，將聯手解決營建剩餘土石方或營建廢棄物問題，包含提高違法罰則等，另外將規劃營建土石方去處，包括徵收開發計畫等，並盤點2321處國有地作為備選去處。

法務部、環境部、內政部今天聯合舉辦「杜絕非法棄置營建產出物」記者會，宣布環境部將著手修正「廢棄物管理及資源化行動方案」、內政部修正「營建剩餘土石方最終去處規劃方案」，跨部會結合地方政府「營建產出物跨局處推動平台」執行。

會中表示，將盤點如區段徵收開發計畫、填海造地、填埋型土資場，作為營建土石方最終去化地點，國有地及整體開發區交由地方政府進一步評估，作為未來可能最終去化地點；同時全程流向科技監控「補漏洞」，未來營建土石方都要用電子聯單申報、每一部清運車輛都要裝GPS。

法務部長鄭銘謙表示，剩餘土石方是營建業必然的產出物，也需要妥善處理，但牽涉到龐大利益，會被非法傾倒，是對法治、社會的挑戰；2011年起成立檢警環平台，近6年環境犯罪起訴1萬8899人、查扣犯罪所得逾新台幣25.5億元；只要損害國土環境、絕不寬待。

內政部長劉世芳表示，營建土石方現在不叫廢土，而是產出物，如果做好分類，大部分都可再利用；從2016年到2024年，營建土石方增量成長約75%，未來會透過如重大區段徵收計畫（如桃園航空城、台北社子島等）、商港及工業區填海造陸、填埋型土資場協助去化；內政部並盤點2321處國有地，作為候選去處。

環境部長彭啓明表示，過去營建廢棄物、營建土石方的回報機制不相同，未來會做到全流向監控，不論是廢棄物、土石方，全程都要有電子聯單申報，每一部運輸車輛都加裝GPS；明年起也會在傾倒熱區設置智慧圍籬，共計1200個監控點，協助勾稽、通報。

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彭啓明補充，環境部也會修廢棄物清理法，違法最高刑度提高至7年，且可能不得緩刑，罰款也由原本的1500萬元，提高上限至2000萬元，並即時凍結資產，提前啟動債權保全。

彭啓明強調，無論是營建剩餘土石方或營建廢棄物（合稱營建產出物），都是台灣存在超過30年以上的問題，需要跨部會攜手地方政府共同推動，才能解決非法棄置問題。（編輯：張雅淨）1140527