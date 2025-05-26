環境部預算解凍8.17億元 允強化環評參與機制

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（中央社記者張雄風台北26日電）立法院今天審查環境部預算解凍案，最終合計解凍新台幣8.17億元、刪除2.78億元。立委要求強化環評會議公民參與機制、納入附帶決議，環境部允諾辦理。

立法院社會福利及衛生環境委員會處理114年度中央政府總預算決議有關環境部主管預算凍結報告案142案（含報告事項134案及討論事項8案）。經委員會審議，環境部合計解凍預算8.17億元、刪除2.78億元。

其中，由民進黨立委林淑芬所提案，要求環境部在預告修正水泥業空氣污染物排放標準後，始得動支案，因此目前仍凍結500萬元。

林淑芬解釋，由於水泥窯燃燒固體再生燃料（SRF）會產生戴奧辛的比例並不低，然而目前法規僅規範粒狀污染物、硫氧化物及氮氧化物，但沒有戴奧辛，也沒有氯化氫標準，因此要求修法。

另外，民眾黨立委陳昭姿要求強化環評會議公民參與的機制納附帶決議，環境部長彭啓明允諾辦理，因此陳昭姿所提12個案子也全數解凍。

彭啓明表示，很感謝各委員的協助，預算凍結前讓環境部人員感到七上八下，許多政策也因此充滿不確定性；預算通過後，將會加速推動各項目。

關於陳昭姿要求加強環評公民參與的機制。彭啓明提到，他也贊成公開透明，然而過去曾發生在環評會議中，例如正反方坐在一起會吵架，不希望再次看到這種情況，因此正思考各種方法，是能否利用新的科技，而不是每個人都只顧著講自己的意見。

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彭啓明說，由於環評有數十年的歷史，已請同仁報告過去處理公民參與的情況，目前報告還在整理中，同時現在正在進行環評總體檢，各方的意見都會納入考量。

媒體提問，之前水電費遭刪環境部拔2成燈管，預算解凍後是否會將燈管「裝回去」。彭啓明直言「不會」，這是屬於已經執行的節能措施，會持續努力。（編輯：管中維）1140526