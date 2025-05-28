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專案開放旅宿移工？勞團籲拒絕任何不當開放

2025/5/28 13:42
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（中央社記者吳欣紜、余曉涵台北28日電）解決旅宿缺工，交通部觀光署昨天對外表示下半年將專案開放旅宿業移工，勞團今天批評，觀光署非開放移工主管機關，不應透過「放風聲」主導政策走向，也拒絕任何不當開放。

觀光署回應指出，現階段仍全力協助提高僑外生及外籍實習生，在台旅宿實習期間增加作業程序積極推動，並遵行政院提示推出新的勞工政策，在本國勞工優先適用的前提下，引進更多跨國勞動力投入發展國家建設與觀光事業。

交通部昨天舉辦「520周年施政成果記者會」，觀光署長周永暉接受媒體聯訪時對外表示，旅宿業可望試行有條件專案開放移工，引發外界討論。

勞工團體台灣勞工陣線今天發布新聞稿質疑，觀光署非開放移工的主管機關，移工政策牽涉移工人權保障及本國勞工就業，應經審慎評估與公開討論，而非由政府機關或企業團體透過媒體「放風聲」主導政策走向。

勞陣表示，台灣長期以來因不當的移工政策，不僅造成移工人權受侵害，也加劇台灣整體勞動條件惡化與低薪的趨勢，業者若真有缺工問題，理應提高薪資與改善勞動條件來吸引本國勞工，而非一味依賴廉價移工。

勞陣也說，目前台灣服務業受僱人數已占全體勞工近6成，整體薪資偏低，是造成求職意願低落的主因，「低薪就是缺工的根本問題」。

為解決觀光與旅宿業缺工問題，勞動力發展署曾與觀光署合作啟動「飯店業專案媒合計畫」，勞陣表示，該計劃成果有限，根據2022年統計，媒合對象中有66%經常性薪資未達新台幣2.8萬元，85.84%未達3萬元，顯示在勞務負荷與薪資不成正比的情況下，自然難以吸引國人投入。

勞陣提到，去年8月政府已擴大開放旅宿業聘僱僑外生作為補足人力的方式，觀光署如今在未進行完整調查與評估缺工人數、未估算人力補足比例的情況下，便貿然宣布將開放移工，顯然草率且缺乏政策一致性。

勞陣表示，在現行制度下，除家庭幫傭、機構看護及家庭看護工作外，整體服務業基本上並未開放移工，若貿然開放旅宿業，將形同為服務產業大開後門，未來其他行業恐要求比照辦理，進一步減少本國勞工的就業機會。

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勞陣呼籲，行政團隊應全面檢討長期以來不當的移工政策，終結以壓低人事成本為目的的剝削模式政策，唯有落實「同工同酬」以及改善工作條件，才是解決缺工問題的根本之道。

對於觀光署對外表示旅宿業可望試行有條件專案開放移工，勞動部昨天僅表示，跨國勞動力開放秉持本國勞工優先原則，相關產業是否開放，還在研議評估中。（編輯：李亨山）1140528

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