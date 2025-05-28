雄中畢典邀請函開「紅單」滿滿巧思 校長扮柯南解謎

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（中央社記者林巧璉高雄28日電）高雄中學6月4日將舉辦畢業典禮，學生今年以交通罰單概念設計邀請函，從郵票、關防、條碼、車型、車號等皆充滿巧思；雄中校長莊福泰今天說，用chatGPT解碼後發現數字條碼是GRADUATION（畢業）。

畢業季到來，雄中近日因畢業歌曲、畢典邀請函等巧思引發網路討論，莊福泰近日在社前群媒體Threads上發布雄中114級畢業典禮邀請函，邀請函以超速罰單（紅單）概念設計，行為人是近日走失、過去時常在雄中出沒的狗「大黑」，也引發不少雄中人回憶。

莊福泰也在網路上公布他的解謎過程，莊福泰說，邀請函郵票是雄中老照片，照片是在二戰後不久拍攝的，「校內的琉球松高度還不高，這張照片頗具意義，今年是終戰80週年，二戰期間雄中並未遭到戰火。」

莊福泰說，關防上篆書是「高熊市立熊中莊福泰大黑印」、車型選擇的廂型休旅車則是呼應畢業典禮主題「大黑去旅行」，車號「114-DH」114應該是畢業級別，DH有人說是Da Hae（大黑），也有人說是date here，莊福泰也詢問網友「你是否還有其他想法」，有網友說「DH也像是棒球的指定打擊（Designated Hitter）」。

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莊福泰也說，最需要解謎的是右上角條碼「071801-0421-01-20091514」，他將這串數字丟入chatGPT，獲得用數字對應英文字母順序排出來正是畢業的英文GRADUATION。

莊福泰文章引發不少網友回應，有人說雖然不是高雄人，但看到那麼用心的邀請函設計，非常感動；也有不少網友說「我以身為雄中人為榮」。（編輯：陳仁華）1140528