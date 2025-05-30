台日觀光論壇鳥取宣言 2026苗栗舉辦粉紅超跑吸睛

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（中央社記者戴雅真米子30日專電）第16屆台日觀光高峰論壇在日本鳥取縣舉辦，會中宣布下屆峰會將在苗栗縣舉辦。苗栗縣副縣長邱俐俐表示，將以苗栗優質的觀光以及誠意，招待來自日本的友人，希望他們能來苗栗體驗當地的好山、好水、好風情。

邱俐俐受訪表示，2026年台日觀光高峰論壇在苗栗舉辦，絕對會有不同以往的表現。論壇之後，2027台灣燈會也將在苗栗舉辦，一連串活動希望能夠提升苗栗在觀光、文化、宗教等不同領域的能見度。

邱俐俐也特別把白沙屯媽祖「粉紅超跑」帶來鳥取縣。她表示，非常感謝白沙屯媽祖多了一項非常神聖的任務跟工作，「陪著我們一起出來拚觀光、拚外交」，讓日本友人對白沙屯媽祖的信仰文化有了更多認知，也期待明年在白沙屯媽祖的進香路上，能夠遇到更多來自日本的好朋友，一起追尋宗教不可思議的美景，以及台日美好的友誼。

台日觀光高峰論壇今天中午落幕，會中共同發表「鳥取宣言」。

宣言表示，2024年台灣赴日旅客人數達604萬人次，創歷史新高，台日互訪人次上升至超過「高雄宣言」所訂定的700萬人次目標。雙方同意集思廣益、凝聚力量，以「永續」為重要指標，持續推動適合新時代觀光產業的未來型交流，促進健全與平衡的交流。

宣言指出，具體措施將推動永續旅遊，將地區特有的文化、自然、美食等融入旅遊產品中，通過傳統文化體驗，感受地區魅力，從而促進地區對遊客的吸引力，又促進環境保護和經濟發展。

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此外，在青少年相互交流方面，包括學校旅遊，雙方政府及民間旅遊業者將持續合作，在體育及文化交流之外，運用亞文化等軟性內容，邁向交流躍升的輝煌。

宣言最後表示，雙方同意下屆台日觀光高峰論壇將於台灣苗栗縣舉行，以台日兩地觀光產業的深厚友誼與豐富合作經驗為基礎，努力創造共生共榮，以更高層次的觀光交流為目標。（編輯：唐聲揚）1140530