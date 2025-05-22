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白沙屯媽祖閉關12天後開爐 拱天宮：進香圓滿

2025/5/22 11:05（5/22 11:21 更新）
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苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖歷經10天9夜徒步進香回鑾，閉關12天後，22日凌晨舉辦開爐儀式，近萬名信徒再次擠入拱天宮，廟方和當地居民依傳統習俗，準備湯圓祭拜分享給親友，象徵進香圓滿。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 114年5月22日
苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖歷經10天9夜徒步進香回鑾，閉關12天後，22日凌晨舉辦開爐儀式，近萬名信徒再次擠入拱天宮，廟方和當地居民依傳統習俗，準備湯圓祭拜分享給親友，象徵進香圓滿。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 114年5月22日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣22日電）白沙屯拱天宮媽祖歷經10天9夜徒步進香回鑾，閉關12天後，今天凌晨舉辦開爐儀式，近萬名信徒再次擠入拱天宮，廟方及當地居民準備湯圓祭拜並分享親友，象徵進香圓滿。

依據傳統習俗，白沙屯媽祖徒步進香回鑾安座，媽祖神尊與從北港朝天宮請回的萬年香火，同時在主殿神龕內休養生息12天。

今天凌晨零時40分，由廟方人員再次揭開紅布幔，接力請出火缸中的香灰，放入拱天宮香爐內「合爐」，完成莊嚴隆重的開爐儀式。

拱天宮管理委員會總幹事陳春發指出，在開爐儀式後，信徒就可以持進香旗前往「過爐」，再拿回家中好好保存，而新的爐主及副爐主也會在今天請出「爐主媽」過爐後，同樣請回家中供奉。

眾多信徒準備「甜湯圓」前往，除答謝媽祖在徒步進香期間過程圓滿、庇佑四方之外，更透過分享甜湯圓傳統意涵，期望媽祖保佑全家甜甜蜜蜜、圓圓滿滿。

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拱天宮管理委員會主任委員洪文華表示，今年白沙屯媽祖往北港進香、遊庄及開爐儀式已全部順利完成，今年創下報名人數最多的紀錄。

洪文華指出，今年媽祖鑾轎也首次前往南投縣，再次展現媽祖徒步進香路程未知的特色，更凸顯「媽祖走出自己的路」，也要感謝信徒及沿途各界協助，才能完成如此盛況。（編輯：戴光育）1140522

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苗栗縣白沙屯拱天宮22日由廟方人員接力請出火缸中的香灰，放入拱天宮香爐內「合爐」，完成莊嚴隆重的開爐儀式，信徒爭相參拜祈福。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 114年5月22日
苗栗縣白沙屯拱天宮22日由廟方人員接力請出火缸中的香灰，放入拱天宮香爐內「合爐」，完成莊嚴隆重的開爐儀式，信徒爭相參拜祈福。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 114年5月22日
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