雙北花東亮高溫燈號 吳德榮：3日起鋒面影響降溫

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（中央社記者張雄風台北2日電）氣象署今天針對雙北、花東發布高溫資訊，防攝氏36度以上高溫。氣象專家吳德榮表示，今天偏熱，明天午後至4日鋒面影響，各地有雨，北台灣轉涼；5日鋒面南移，仍有局部陣雨或雷雨。

中央氣象署今天發布高溫資訊，西南風沉降影響，台東縣有焚風發生的機率，今天白天台北市、新北市、花蓮縣、台東縣為黃色燈號，預防36度以上高溫。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天台灣在暖氣團內，各地晴時多雲，氣溫再升，「熱如炎夏」，南方水氣多、不穩定度提高，中南部有局部短暫陣雨或雷雨的機率，午後增強、並向北部山區擴展。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，明天上半天各地仍偏熱、大氣不穩定，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，明天下午起至4日梅雨季第5波鋒面影響，雨勢增強、範圍擴大，北台灣轉涼；5日鋒面南移，各地仍有局部陣雨或雷雨，午後雨勢大。

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吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，6、7日鋒面在巴士海峽、繼續南移減弱，天氣逐日轉熱，大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率。8至11日台灣在暖氣團內，各地晴時多雲，天氣炎熱如夏，大氣不穩定，午後繼續有局部陣雨或雷雨的機率。

另外，吳德榮說，部分模式模擬，下週南海有熱帶擾動發展的跡象，需持續觀察。（編輯：謝雅竹）1140602