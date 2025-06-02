全台首座 台東學校打造特教生室內攀岩場

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（中央社記者許秩維台北2日電）教育部推動校園美感設計實踐計畫，台東大學附屬特教學校打造全台首座特教生室內攀岩場，結合攀岩設施和多元攀爬區，讓特教生也能探索自我與強化肢體發展。

教育部委託台灣設計研究院執行113年「學美．美學－校園美感設計實踐計畫」，21校參與美感變身工程，今天在松山文創園區舉行成果分享會，由合作學校代表及設計團隊分享。

教育部部長鄭英耀表示，校園的建築或空間就像是不會說謊的老師，默默地傳遞共同的價值、對社會的批判或反思，透過校園空間改造，可傳達許多共同的價值；台灣要培育新世代人才，要有新典範，就從校園空間開始改造。

113年校園美感設計實踐計畫包含「創意舞台」、「支援與關懷」、「開放與在地」、「多元探索」、「教師成長」等5大主題。

高雄市鳳山國中將社會情緒學習融入表演藝術課程，圓圖設計以情緒的海浪為靈感，透過曲線牆與黑布幕創建如浪花起伏的劇場，實踐「創意舞台」主題，還有演出前紓壓的小後台空間，展現表藝教學與情緒課題並重的精神。

國立台東大學附屬特殊教育學校則打造全台首座特教生室內攀岩場，建築師林可方與陳宣如以原民神話繪本「樹上的魚：Lokot鳥巢蕨」為設計靈感，將原本使用率不高的階梯教室，轉化為探索場域，結合不同挑戰強度的攀岩設施和多元攀爬區，讓不同能力的特教學生都能探索自我與強化肢體發展。

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屏東縣恆春工商則活化咖啡實習小屋旁的閒置空地，由鳴築景觀與陳宣如以「循環重生」為概念，設計兼具生態教育與地方文化特色的「綠境學堂」，並利用回收的銀合歡，製成廊架及可移動桌椅，成為結合咖啡課程、實習與社區互動的戶外開放小客廳。

教育部及台灣設計研究院也於即日起至7月27日，在台灣設計館推出「學美．美學」計畫的年度展覽「學美場景 Action！」，邀請民眾一同認識全台各地校園的美感設計改造故事。（編輯：吳素柔）1140602

台東大學附屬特殊教育學校打造全台首座特教生室內攀岩場，將原本使用率不高的階梯教室，轉化為探索場域，結合不同挑戰強度的攀岩設施和多元攀爬區。（台灣設計研究院提供）中央社記者許秩維傳真 114年6月2日