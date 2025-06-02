基隆-石垣島海運擬9月開航 觀光署不擔心衝擊國旅

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（中央社記者余曉涵台北2日電）基隆-石垣島的海運航線預估9月開航，外界認為將衝擊國旅。對此，觀光署認為，短期應該會有旅客因好奇心去，後續並不擔心影響國旅市場。

基隆-石垣島海運航線預計今年9月開航，根據航商規劃，初期預計投入營運基隆至石垣島的RO-RO客貨輪 YAIMA MARU八重山丸（暫定），總噸位2萬1688噸，船上配置全住艙可載545名旅客，貨艙可裝載70輛轎車及約90個40呎貨櫃，規劃每週3趟次。

交通部航港局指出，基隆-石垣島航線將由日本航運業者與台灣業者合作營運，並規劃於9月中旬開航，業者計畫採每週3航班往返基隆與石垣島間，提供固定航線客貨運服務，但目前航港局尚未收到業者提出航線登記申請。

航港局說，基隆-石垣島航線屬國際固定航線，對促進台日觀光交流發展有所助益，航港局樂觀其成，後續業者應依航業法13條第1項，提出固定航線登記申請，將依規定協助辦理登記作業，希望航線得以順利開通。

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外界認為基隆-石垣島海運航線開航後，將會衝擊國旅市場，對此，交通部觀光署指出，基隆-石垣島間船票相對機票便宜，確實可吸引遊客，後續是否持續低價待航商評估，以目前規劃每週3班每班500人初估，跟墾丁百萬遊客數比較，所占比例不高。

觀光署表示，樂見不同旅遊產品提供國人多元旅遊選擇，但搭船非所有遊客皆能接受，價格雖有誘因，但旅遊期間的舒適度，也是遊客考慮的重要因素。（編輯：李亨山）1140602