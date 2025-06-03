吳德榮：鋒面午後報到持續至4日 慎防劇烈天氣

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（中央社記者張雄風台北3日電）氣象專家吳德榮今天表示，下午至明天鋒面影響，北台灣轉涼，慎防劇烈天氣，；5日鋒面南移，各地仍有陣雨或雷雨、午後雨勢加大；6日鋒面移至巴士海峽，氣溫逐日回升。

中央氣象署今天凌晨發布大雨特報，滯留鋒面及西南風影響，易有短延時強降雨，南高屏地區及馬祖有局部大雨發生。此外也發布濃霧特報，金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，出現能見度不足200公尺的現象。

根據中央氣象署網站，今天截至上午8時，累積雨量以連江縣北竿鄉56毫米最多；其他縣市部分，屏東縣45毫米、南市白河區43.5毫米、高雄市六龜區41毫米。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天上半天仍偏熱、大氣不穩定，中南部有局部短暫陣雨或雷雨；下午起至明天梅雨季第5波鋒面影響，雨勢增強、範圍擴大，慎防「劇烈天氣」，如雷擊、強風、瞬間強降雨發生；北台灣轉涼。

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吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，5日鋒面南移，各地仍有局部陣雨或雷雨，午後雨勢加大；6至8日鋒面在巴士海峽、繼續南移減弱，氣溫逐日升，大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨，清晨、上午南部偶有局部陣雨或雷雨的機率。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，9至12日台灣在暖氣團內，各地晴時多雲，天氣炎熱如夏，大氣不穩定，午後繼續有局部陣雨或雷雨的機率。另外，部分模式模擬，下週南海有熱帶擾動發展的跡象，但模擬結果很分歧，需持續觀察模式調整。（編輯：陳清芳）1140603