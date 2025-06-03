AI素養爭霸賽傳爭議 教育部：經費未補助廠商

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（中央社記者許秩維台北3日電）鏡週刊報導，教育部次長葉丙成上任後推動「總統盃AI素養爭霸賽」，被質疑未利益迴避。教育部今天表示，經費用途為AI教學推廣與競賽平台使用，未補助或支付任何款項給廠商。

鏡週刊今天報導，教育部政務次長葉丙成擔任公職前曾任職兩協會，如今兩協會成為他一手推動的「總統盃AI素養爭霸賽」協辦單位，指定使用的系統是由帕亞科技公司研發，該公司負責人至今仍擔任協會理事，葉丙成也遭質疑未利益迴避，恐涉及圖利。

教育部今天發布新聞稿指出，因應人工智慧（AI）浪潮，教育部積極推動「校校有AI」，培養全國學生對AI的理解以及運用AI工具進行程式設計與問題解決的能力；教育部也推動以積木式程式工具、遊戲破關與競賽等方式，引發學生學習興趣，提升AI素養，並強化跨領域統整與實作能力。

關於總統盃AI素養爭霸賽，教育部提到，競賽依補助作業規定辦理，經外部委員審查確認計畫，具教育推廣功能與競賽實用性；教育部補助對象為愛自造者學習協會，經費用途為AI教學推廣與競賽平台使用，教育部並未補助或支付任何款項給帕亞科技公司或其他廠商。

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教育部說明，此案所使用的競賽平台，於民國111年已辦理過示範賽，並於花蓮、南投、屏東、台東等地的偏鄉學校推廣使用，廣獲師生好評，現已可提供國中小學生以OpenID免費1年使用登入學習，也提供離線版資源，協助教師教學。

教育部提到，台灣素養教育協會曾於113年與愛自造者學習協會合辦AI競賽，具相關活動辦理經驗，故列為總統盃AI素養爭霸賽協辦單位，提供活動建議與技術諮詢，教育部並未提供台灣素養教育協會任何經費補助。（編輯：張雅淨）1140603