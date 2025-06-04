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台日鐵道文化交流 台鐵首推鐵印帳6/9開賣

2025/6/4 11:16
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（中央社記者黃巧雯台北4日電）為讓民眾瞭解台灣鐵道文化、加深台日鐵道文化交流，台鐵今天宣布攜手日本旅行讀賣出版社，首推台灣版台鐵鐵印帳，9日將開賣，旅客憑鐵印帳和車票，集滿20張鐵印可獲隱藏獎品。

不少鐵道迷可能都熟知，日本第三部門鐵道（由沿線的地方政府及企業或中央政府等共同出資成立的鐵道公司）仿效神社朱印做法，發展出鐵朱印，旅客搭乘火車就可以請車站人員將車站特色的朱印，黏貼在收集本子「鐵印帳」上。

台鐵公司發布新聞稿宣布，為加深台日鐵道文化的交流與合作，這次攜手日本旅行讀賣出版社，首度推出台灣版「台鐵鐵印帳」，結合台灣鐵道文化與日本的鐵印帳特色，讓旅客在每一站感受當地的歷史與文化，也藉此機會進一步推廣台灣各地的特色旅遊，吸引更多國內外旅客探索台灣的自然美景與文化底蘊。

台鐵表示，這次活動將與鐵路節系列活動同步推出，旅客可於台北、台中、高雄、花蓮等4個指定地點購買台鐵鐵印帳，售價新台幣499元，將在6月9日開賣，每人每次限購1本。

旅客憑台鐵鐵印帳及各式車票（含當日起或迄站含指定車站的一般車票或電子票證乘車證明、當日一日周遊券、TR-PASS、Taiwan PASS），在活動期間（2025年6月9日至2026年5月31日）至20個指定車站兌換紀念鐵印。

集滿10張鐵印以上的旅客，還可在指定車站兌換精美禮品；集滿20張鐵印的旅客，更可額外獲得隱藏獎品（數量有限，換完為止）。

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紀念鐵印兌換車站，包括：台北、松山、瑞芳、十分、礁溪、花蓮、池上、台東、太麻里、枋寮、高雄、岡山、台南、嘉義、二水、集集、彰化、台中、新竹、內灣等。

台鐵鐵印帳實體銷售據點與銷售數量，台鐵夢工場台北旗艦店100本、台鐵便當販賣店台中店50本、台鐵便當販賣店高雄販賣台80本、台鐵夢工場花蓮店50本。（編輯：張雅淨）1140604

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