充電再出發僅7家企業參與 勞動部開放勞工申請

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（中央社記者吳欣紜台北4日電）受美國關稅影響，申請減班休息家數人數正微幅增加，立委今天批評，勞動部有充電再出發計畫協助勞工，但申請企業僅7家；勞動部長洪申翰說，6月起已讓勞工可自行提出申請。

根據勞動部最新減班休息數據統計，實施家數155家、人數2831人，其中製造業占逾百家、約2430人；而統計從4月至今因美國對等關稅影響，減班休息的家數達20家、人數827人。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請洪申翰就「勞工退休金制度改革，含勞保、勞退執行現況」進行專題報告並備質詢。

民進黨立委劉建國質詢時關心減班休息狀況，詢問勞動部掌握未來會有多少企業提出減班休息？

洪申翰表示，一直有密切關注，現在數據微幅上升中，但已做好相關準備，包含僱用安定措施、充電再出發計畫等，都是因應減班休息情況擴大時，減少受影響勞工收入減損的措施；以現在數據來看，減班休息製造業申請比較多，也集中特定產業，都已經主動跟這些工會座談。

劉建國質疑，目前155家減班休息企業中，申請充電再出發計畫僅有7家、申請僱用安定措施的僅有30家，「計畫是否有問題」，質疑無吸引力讓人申請。

洪申翰則說，經詢問，確實有雇主表示沒有意願申請充電再出發計畫，但經過完整說明，也有雇主認同計畫；考量充電再出發計畫過去規定必須透過雇主申請，現在研議讓勞工自己就能提出申請。

勞動部勞動力發展署署長黃齡玉會後接受媒體聯訪指出，過去企業如果不主動申請充電再出發計畫，勞工就無從使用，近日已修正勞雇雙方協商減少工時協議書；若勞工願意，可提供聯繫方式，由各分署主動聯繫勞工參加各分署的訓練，進而參與充電再出發計畫。

黃齡玉說，6月起，減班休息的勞工都可以自己申請到各分署自辦的訓練上課，盼能實質協助到勞工。

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黃齡玉也提到，目前正在修正相關法規，未來讓減班休息勞工可以同時申請僱用安定措施及充電再出發計畫。

勞動部充電再出發計畫協助減班休息勞工，讓勞工利用暫時減少正常工時期間，免費參加勞動部勞動力發展署辦理課程，或企業自辦職業訓練課程，參訓的勞工可以申請訓練津貼補助，辦訓事業單位可申請訓練費用補助。（編輯：吳素柔）1140604