加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 生活

鋒面影響台南安南2天累積雨量逾200毫米 5日山區防大雨

2025/6/4 17:51（6/4 18:14 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
氣象署4日表示受滯留鋒影響，台南市安南區兩天累積雨量已逾200毫米。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
氣象署4日表示受滯留鋒影響，台南市安南區兩天累積雨量已逾200毫米。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北4日電）交通部中央氣象署今天表示，這兩天滯留鋒影響，截至下午，台南市安南區累積雨量已逾200毫米；明天鋒面南移至巴士海峽，但午後熱對流影響，山區仍要注意局部大雨。

氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，今天受滯留鋒影響，主要降雨區域在中南部地區，截至下午5時，最大時雨量發生在下午2時至3時間，台南楠西區達60.5毫米，其次為南投在下午1時至2時間時雨量達56毫米。

根據氣象署網站，昨天及今天鋒面影響，自昨天至今天下午4時50分，累積雨量以台南安南區達206毫米最多，其他縣市部分，高雄市茄萣區173.5毫米，台東縣卑南鄉163毫米。

張承傳表示，今晚、明晨雨勢稍微緩和，明天鋒面移至巴士海峽，但午後熱力作用，新竹以南、各山區仍有短延時強陣雨，並有局部大雨發生。

張承傳說，6日水氣略多，南部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為午後局部短暫雷陣雨；7日至9日各地為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部地區有局部短暫陣雨；10日轉偏東南風，花東易有短暫陣雨，其他地區為局部午後短暫雷陣雨。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

氣溫方面，張承傳提到，明天開始回升，北部高溫約攝氏27至29度，中南部有機會超過30度；6日起各地偏暖，高溫約30至34度，悶熱天氣預估持續至下週。

張承傳指出，目前有模式模擬自菲律賓東方海面至南海這片大低壓帶中，可能會有熱帶擾動發展，但各國模式仍有分歧，可能週末才會比較明朗；目前資料顯示，未來一週暫時沒有其他鋒面系統影響台灣。（編輯：管中維）1140604

#安南區
#雷陣雨
#鋒面
#交通部
#張承傳
#滯留鋒
#氣象署
延伸閱讀
台南、高雄山區蘭嶼防豪雨 雲林以南及台東局部大雨南投以南8縣市豪大雨特報 留意雷擊強陣風彰化防汛整備 籲民眾提早檢查廣告招牌、備沙包台東蘭嶼大雨水漫環島公路 淹水高度逾1/3輪胎
張承傳
南方雲系北移 6/1南部、東部短暫陣雨南部23日防38度高溫 24日鋒面報到北部及東北部轉涼
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

14
更多編輯台推薦新聞：