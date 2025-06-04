旅宿缺工5000多人 觀光署盼移工條件可放寬

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（中央社記者余曉涵台北4日電）根據觀光署統計，旅宿缺工約5000至6000人，目前開放僑外生及外籍實習生的部分的確無法滿足人力缺口，希望開放移工或者僑外生留台等條件可以放寬。

旅宿業頻喊缺工，勞動部長洪申翰今天證實，正進行開放旅宿業移工相關評估及規劃，會以避免影響本國勞工就業機會、促成雇主替本勞加薪等為原則，待研商完成就會對外公布。

為了解決旅宿缺工議題，勞動部開放僑外生及外籍實習生可以留台從事旅宿業，但成效不彰、補足人力缺口有限。

根據交通部觀光署統計，觀光科系的僑外生留台從事旅宿業去年僅1人；非觀光科系僑外生須接受80小時訓練後才能留台部分，也僅2位數的學生報名；外籍實習生雖然過去有超過千人來台，但受到印尼政府嚴抓假學生影響，今年只剩不到500人。

觀光署說，根據統計旅宿人力缺口約5000到6000人左右，目前開放的僑外生及外籍實習生仍無法補足人力缺口，因此觀光署會持續爭取放寬移工的對象及延長僑外生或外籍實習生在台的期限等，但這部分是由勞動部主政。

中華民國觀光旅館商業同業公會秘書長卓倩慧表示，僑外生或者外籍實習生對旅宿業人力幫助的確很大，因為真的找不到台灣人從事旅宿相關行業，但外籍實習生面臨實習完就會回國，僑外生留台也不如預期，加上日本也會來台灣搶工，導致人力一直有缺口。

卓倩慧說，尤其外籍實習生這塊過去來台的很多都是職訓中心的學生，而非大專院校的實習學生，因此這部分印尼政府已經禁止職訓中心學生來台，導致缺工至少在5到6成左右。

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卓倩慧指出，從觀光旅館的角度來看，薪資每月都有在新台幣3萬5000元以上，包含三節獎金、加班費跟公司福利等，平均每個月的薪資都會在4萬元以上，且業者很願意照顧員工，也會採用「利潤中心制」分紅給員工，「但真的找不到年輕人願意進來這個產業。」

卓倩慧表示，旅宿業是特殊行業，需要專業訓練，訓練就要半年，上手則需要一年的時間，因此希望可以讓外籍實習生、僑外生的留台年限可以拉長到3到5年，或者朝這個方面慢慢開放旅宿業移工。（編輯：龍柏安）1140604