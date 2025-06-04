公民團體倡議水泥步道零成長 邀民眾監測回報

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（中央社記者汪淑芬台北4日電）台灣千里步道協會倡議「天然步道零損失、水泥步道零成長」逾10年，並於今年發起步道監測動員令，邀民眾回報步道問題，讓守護的力量更廣泛深入。

台灣千里步道協會今天發布新聞稿，「天然步道零損失，水泥步道零成長」的願景目標，最初是2012年在「全國環境NGO會議」通過，隨後培訓60多名志工，針對台北市與新北市近300條的列管步道，進行2年多的現地調查。

協會指出，當時調查結果印證水泥工程步道氾濫程度，台北市水泥步道比例將近75%，無人工鋪面的天然步道的比例僅有1成左右，新北市水泥鋪面雖然比例未達3成，但包括使用棧道、枕木等人工物鋪設的步道比例，也占新北市的6成左右。2018年再針對台中市的百里步道做調查，水泥鋪面同樣有將近6成。

協會2023年開始進行第2代鋪面複查，發現台北市水泥步道明顯降低，從74%降為47%，實際的里程是減少10公里；新北市水泥步道則微幅增加，從27%增加到36%，實際的里程增加32公里。

協會說，雙北市列管步道整體而言，水泥鋪面的淨增加量為22公里，顯示在邁向2030年淨零碳排目標的過程中，仍需持續努力。

協會表示，鋪面調查方法繁複，每次都要動員志工耗費2年半的時候間實地調查，協會取經國際iNaturalist（愛自然）及世界第一個以社群媒體蒐集公民科學資料的「路殺社」（台灣動物路死觀察網），去年推出更容易即時反應步道問題的「iTrail台灣步道守護網」。

協會將每年6月的第1個週六訂為「步道日」，今年是6月7日，協會也發出「公民科學家步道監測動員令」，並祭出豐厚獎品，邀請山友註冊帳號、回報問題，即可獲得實體徽章及抽獎機會。

相關活動名稱及網址如下：

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協會表示，未來調查不僅雙北市，希望擴及全國，將有人在走的步道及山徑，都納入監測守護的範圍，目標不只是減少水泥，更重要的是降低設施比例，且喚起大眾對於看似天然的步道卻因人為踩踏而沖刷的環境損耗問題。（編輯：李亨山）1140604