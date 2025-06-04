駕訓班考核特優 抽查頻率減為2個月1次

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（中央社記者黃巧雯台北4日電）交通部今天公告修正民營汽車駕駛人訓練機構督導考核要點，為獎勵考核特優的駕訓班，未來抽查頻率將從每個月至少1次，調整為2個月1次。

目前全台有234家駕訓班，交通部公路局表示，現行不定期抽查頻率為每月至少1次，主要觀察學科、術科上課情況，以及確認設備是否正常，以往針對考核特優業者未提供特別獎勵措施，但業者若名列特優名單，相信有助招收學員。

不過，為提供業者朝考核特優方向努力的誘因，交通部修正民營汽車駕駛人訓練機構督導考核要點，公路局指出，未來抽查頻率將調整為2個月1次，今年考核結果將在明年1月公布，特優業者即可適用。

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民營汽車駕駛人訓練機構督導考核要點這次還一併調整外聘委員相關規定，現行規範並無同一人擔任外聘委員次數規定，為使定期考核外聘委員遴選更為公平周延，避免產生流弊，增訂連聘得連任1次，同一外聘委員時，最多不得超過2次。

另外，原先駕訓班依考核成績分成5等第，交通部修正民營汽車駕駛人訓練機構督導考核要點後，刪去丙等，保留特優、優等、甲等與乙等，其中乙等為須加強查核對象。（編輯：李亨山）1140604