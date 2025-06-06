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勞動部推性騷調查補助 醫師工會籲持續強化規範

2025/6/6 20:27
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（中央社記者曾以寧台北6日電）職場性騷申訴案，勞動部補助100人以下企業訪談費及調查報告稿費，最高9成。醫師工會今天表示，大型醫院同樣是性騷擾高風險場域，對此政策表達肯定，呼籲政府持續強化規範。

雇主接獲性騷申訴，100人以上企業須外聘專業人士參與調查，勞動部為讓100人以下企業也能請專業人士調查，將補助訪談費及調查報告稿費，最高補助9成，每案上限新台幣1萬5000元。

台北市醫師職業工會今天發布聲明稿表示，肯定補助中小企業外聘專業人士調查職場性騷擾的政策。

工會指出，根據「工作場所性騷擾防治措施準則」，百人以上雇主須設調查小組並納入具性別意識的外部專業人士，卻並無罰則。今年參與衛福部「醫療職場性騷擾防治現況」調查座談時發現，不少醫院聲稱缺乏外部專家資源、經驗不足，面對權勢加害者更難啟動處理機制。

工會表示，大型醫院同樣是性騷擾高風險場域，應納入規範與監督。呼籲政府持續強化規範，例如設置罰則，以推動大醫院確實落實制度、善用資源。

勞動部近日考量醫學中心、區域醫院已具有一定規模，將比照上市櫃公司標準，只要違反勞基法工資、工時等規定，8月起加重罰鍰，從新台幣5萬元起跳。

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工會認為，過去1年半以來，全台北市僅出現不到10件區域醫院、醫學中心勞檢受罰的紀錄，絕大多數是處罰最低的2萬元，僅「略施小懲」，沒有任何一件有到最高罰則的1/10，提高罰則雖然對醫院警示意味濃厚，實際上懲罰效果有限。

工會建議，醫院與其擔心或抱怨罰則重，應該正視許多主管搞不懂法規意涵、誤解加班規定的現況，例如執意認為公派進修不是工時、寫護理紀錄不能算加班，才真正能從源頭避免違法。（編輯：管中維）1140606

#勞基法
#勞動部
#衛福部
#醫院
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