加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
氣象署：最快9日生成熱帶低壓 不排除形成今年首颱蝴蝶
首頁 / 生活

加拿大科學展覽會 台灣學生作品奪銀

2025/6/7 10:06
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者胡玉立多倫多6日專電）2025年加拿大科學展覽會競賽，台灣學生代表團傳捷報，北一女中學生羅庭宣和林昕儀的參賽作品「金屬多酚配位奈米載體合成與多功能腫瘤治療法開發」，榮獲大會卓越獎銀牌，展現台灣中學生科學研究實力。

加拿大科學展覽會（Canada-Wide Science Fair）自1962年開始舉辦，旨在鼓勵青少年在科學、科技、工程及數學（STEM）領域發現與創新。

今年第63屆競賽自5月31日至6月7日在新布朗斯威克大學（University of New Brunswick）舉行，以「科學的過去、現在與未來」為主題，有來自加拿大96個區域科展7至12年級學生與各國優秀青年科學家齊聚參與，計336件作品共385人角逐競賽。頒獎典禮於5日晚上舉行。

主辦單位及評審召集人在領隊會議中分享今年參賽作品時，特別強調運用傳統知識的突破與創新研究，而台灣作品就具有這樣的應用元素。

由國立台灣科學教育館遴選代表台灣參賽的4位成員羅庭宣、林昕儀、楊謹瑜及許和晏，均就讀於台北市立第一女子高級中學。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

其中，羅庭宣和林昕儀的作品「金屬多酚配位奈米載體合成與多功能腫瘤治療法開發」，榮獲大會卓越獎銀牌；她們的研究結合奈米合成技術與生物醫學，為醫學新興藥物材料提供可能性。楊謹瑜及許和晏的參賽作品「氣候與地質條件驅動的台灣紅樹林與鹽沼碳封存」，也頗受各方關注。

加拿大科學展覽會參賽作品類型分為「科學發現」及「科學創新」兩類，以9個類科、3個級別分別進行評審；並依其評審標準，給予4個等級成績。頒獎典禮中，同時選出2件加拿大作品，準備參加2026年台灣國際科學展覽會。（編輯：田瑞華）1140607

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：