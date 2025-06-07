前台鐵董事長杜微出書回顧鐵道人生 揭518密約

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（中央社記者黃巧雯台北7日電）前台鐵公司董事長杜微在今年3月請辭後，出書回顧40年鐵道人生，並揭露「518密約」，他今天出席新書發表會時表示，簽訂密約對於台鐵順利推動公司化，是重要的里程碑。

杜微服務於台鐵40年，新書「台鐵之戀」詳列其經歷，他從成功大學交通管理科學系陸運組建教班學員，到台鐵局實習員，列車長、副站長、站長、運務處科長、副處長、處長、專門委員、副局長，到最後一任台鐵局長及首任台鐵公司董事長。

杜微今年3月以生涯規劃因素突然請辭，他今天在新書發表會中說明原因，對於退休這件事，已計畫很久，「我這一輩子都在台鐵，到了屆退之齡，我答應家裡要把時間還給自己和家人，在很早之前就已經有這種規劃。」

不過，最令杜微感觸最深的其實是在去年看到上任的台鐵企業工會新任理事長童世哲，是名年僅40歲出頭的年輕幹部，他透露，當時深深感受到，「的確要退了，因為台鐵領導階層、資方也要用同樣步伐，台鐵公司才有前途。」

杜微表示，新書「台鐵之戀」是他40年來在台鐵的紀錄，除了有些趣聞外，還整理與描述台鐵改革與進步的過程，而在台鐵服務多年的他還對外透露，最愛是焢肉便當，而非經典的排骨便當。

杜微新書中還提到「518密約」，這要回溯到2022年，台鐵公司化草案引發台鐵工會在五一勞動節集體休假、表定列車停駛，交通部推出「類火車」疏運。

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杜微表示，「518密約」是發生在2022年5月1日之後，當時覺得有很大的機會讓工會回到談判桌上，「那次會議會的確開了很久，開到半夜，所以我們有參加會議的人，都講說這個是紅眼會，開會難免情緒激動，東西沒有飛過來，但是拍桌是有的。」

「但紅眼有價值啊。」 杜微表示，回到談判桌後展現很大的誠意，也讓工會瞭解公司化走向，雙方達成初步共識，他解釋，由於是非正式的協商，因此稱為「密約」，但簽訂這項密約，對於台鐵順利推動公司化而言，是個重要里程碑。（編輯：李亨山）1140607