立院11日排審兒托法 時力等籲落實有效監管

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（中央社記者陳俊華台北9日電）立法院11日將排審「兒童托育服務法」草案，時代力量黨主席王婉諭今天說，長期以來托育現場監管缺失，導致孩童受傷、喪命悲劇層出不窮，改革刻不容緩，修法應以孩子為優先，落實有效監管。

立法院社會福利及衛生環境委員會週三（11日）將排審「兒童托育服務法」（兒托法）草案。時代力量、台灣綠黨、台灣基進、小民參政歐巴桑聯盟上午在立法院外舉行記者會，呼籲社會共同關注。

王婉諭表示，這是事關孩子安全與未來的重大改革，希望社會大眾、家長一同發聲，關注、監督立法院；呼籲民眾主動致電立委，並到立法院表達訴求，避免僅依行政院版本草率通過，錯失改革契機。

王婉諭指出，台灣雙薪家庭已成常態，托育需求迫切，但托育現場長期監管缺失、資源不足，導致孩童受傷、甚至喪命的悲劇層出不窮；她以「剴剴事件」為例，強調改革刻不容緩，應以孩子為優先，落實有效監管。

小民參政歐巴桑聯盟雙北黨部主任陳宛毓表示，這部法案是首次以專法處理托育安全，但若未將關鍵改革納入，恐將淪為「換殼不換內容」；托育政策不能只聚焦在托嬰中心或保母數量，更要關注照顧品質與家庭的實際處境。

陳宛毓提出3大訴求，第1，3年內完成0至6歲托育體系整合；第2，賦予互助托育、社區共學等關係導向照顧合法地位與資源；第3，建立社區照顧網絡，支持家長不再孤立育兒。

台灣綠黨共同召集人甘崇緯指出，據衛福部統計，2021至2023年，全台有341名孩童在托育場所受到不當對待，且逐年上升，托育制度改革刻不容緩，這次「兒童托育服務法」修法，是歷經多起悲劇後得來不易的契機，絕不能只是「換殼不換藥」。

甘崇緯呼籲，立法院應傾聽民意、回應受害家庭心聲，推動真正能預防悲劇、保障孩童安全的制度性改革；政府有責任建立完善監管制度，讓家長安心托育，讓孩子成為政策的中心。

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台灣基進黨主席王興煥提出4大改革主張，第1，所有托育機構應強制裝設監視器，並雲端備份影像資料；第2，保母監管制度翻新，政府應主責監督，並建立「違規記點退場制度」，杜絕超收、獨留等不當照顧。

第3，提升居托人力與待遇，建立調薪機制，並提供培訓與補助；第4，居托平台應揭露保母背景、訪視與違規紀錄，讓家長掌握資訊、安心送托。（編輯：蘇志宗）1140609