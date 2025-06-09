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午後對流旺盛 北北基等17縣市大雨特報

2025/6/9 14:01（6/9 14:43 更新）
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中央氣象署9日下午發布大雨特報，提醒北部地區及各地山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。圖為內湖碧山巖遠眺台北市區。（中央社檔案照片）
中央氣象署9日下午發布大雨特報，提醒北部地區及各地山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。圖為內湖碧山巖遠眺台北市區。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北9日電）中央氣象署今天下午發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，北部地區及各地山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。預估降雨持續至晚間。

大雨地區為基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區。（編輯：李亨山）1140609

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#大雨特報
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#中央氣象署
中央氣象署9日下午針對17縣市發布大雨特報。（圖取自氣象署網頁www.cwa.gov.tw）
中央氣象署9日下午針對17縣市發布大雨特報。（圖取自氣象署網頁www.cwa.gov.tw）
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