午後對流旺盛 北北基等17縣市大雨特報
2025/6/9 14:01（6/9 14:43 更新）
（中央社記者張雄風台北9日電）中央氣象署今天下午發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，北部地區及各地山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。預估降雨持續至晚間。
大雨地區為基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區。（編輯：李亨山）1140609
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