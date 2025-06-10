TECH WORLD館入館破26萬人 徐若瑄與觀眾抽獎同樂

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（中央社記者劉千綾台北10日電）藝人徐若瑄和日本男星藤岡靛今天參訪日本大阪關西世界博覽會TECH WORLD館，由玉山數位科技株式會社名譽會長黃志芳親自接待，並與現場500位觀眾抽獎同樂。累計至今，TECH WORLD館入館人次已突破26萬人。

日本大阪時隔55年再次舉辦世界博覽會，展期自4月13日至10月13日於大阪夢洲登場。

玉山數位科技株式會社今年策劃TECH WORLD館，今天舉辦特別活動，名譽會長黃志芳親自到場邀請徐若瑄與藤岡靛參觀，並與現場500位觀眾共同參與「邀你同行」明信片互動活動，實踐TECH WORLD館共好的策展理念。

現場500位觀眾親筆書寫明信片，寄給心中最想分享這趟科技旅程的對象，觀眾將書寫完成的明信片投入抽獎箱後，由黃志芳與徐若瑄、藤岡靛分別抽出3位幸運民眾，獲得世博園區門票2張與TECH WORLD館優先通行憑證2張。

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黃志芳現場再加碼抽出1位幸運得主，送出日本台北來回雙人機票，鼓勵更多人邀請親友一同親身體驗台灣的魅力與溫度。

參觀完TECH WORLD館，徐若瑄分享，展館傳達的不只是科技，更是情感的連結，像是在生命劇場的互動裝置，讓人感受到科技與自然之間的融合。藤岡靛表示，3個劇場各有特色，讓人感受到彼此連結、共同創造未來的可能性。（編輯：張良知）1140610