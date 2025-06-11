立院初審兒童托育法 聚焦收出養程序、媒合機構管理

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北11日電）立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查兒童托育服務法草案，衛福部長邱泰源表示，兒童托育服務法是希望管理更嚴格、確實保護兒童安全。衛福部次長呂建德說，草案重點是制定收出養程序、地方政府程序及落實媒合機構管理。

幼兒托育因「剴剴案」受到高度關注，立法院社會福利及衛生環境委員會今天排審兒童托育服務法草案，邱泰源與呂建德在會前接受媒體訪問。

邱泰源表示，制定兒童托育服務法是希望管理更嚴格，要確實保護兒童安全，不論是在家裡或照顧的地方，以法律位階訂定相關規則是最重要目標。

呂建德表示，兒童托育服務法草案是近來社會關切的議題，政院版草案提出幾個重點，第一是將收出養程序擬定清楚，第二是制定地方政府的出養標準作業程序（SOP），第三則是落實媒合機構管理；他知道各界對法案仍有不同意見，今天到立法院是傾聽各界指教。

媒體報導，北部某醫院今年5月一名車禍重傷的患者在裝設葉克膜情況下，醫院緊急通知檢察官、法醫到場，要求立即啟動死亡相驗程序，遭質疑有器官捐贈流程爭議。

邱泰源表示，衛福部很重視法醫的意見，衛生局會去了解，中央主管單位和器官捐贈中心都小心處理，一定要按照行政規定才合乎病人需要及醫療倫理，衛福部將督導此事並嚴格審查。

透過 Google News 追蹤中央社

媒體也詢問，國內COVID-19疫情是否趨緩。邱泰源表示，上一週的趨勢沒有如原本預料般往上爬，有趨緩的現象，因此可預期疫情高峰期已過，流行的期間會比原本預估縮短1到2週，防疫專家判斷口罩「見罩率」是其中關鍵。

邱泰源也表示，感謝行政院長卓榮泰在端午節前夕發表端午防疫5要點，希望疫情能盡快平穩下來。（編輯：謝佳珍）1140611