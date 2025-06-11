加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
直播／交通部長陳世凱主持人事發布說明會
首頁 / 生活

藍營議員籲升級敬老愛心卡 竹市府：擬增至800點

2025/6/11 14:52（6/11 15:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新竹市議會國民黨團11日召開記者會，呼籲市府將敬老愛心卡的每月點數從現行的600點提升至1000點，提升生活品質。（新竹市議會國民黨團提供）中央社記者魯鋼駿傳真 114年6月11日
新竹市議會國民黨團11日召開記者會，呼籲市府將敬老愛心卡的每月點數從現行的600點提升至1000點，提升生活品質。（新竹市議會國民黨團提供）中央社記者魯鋼駿傳真 114年6月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市11日電）新竹市議會國民黨團今天呼籲市府，將敬老愛心卡的每月點數從現行的600點提升至1000點，提升生活品質。竹市府說，規劃升至800點，並研擬親屬代購物機制，提升照顧與服務。

新竹市議會國民黨團今天召開記者會，黨團總召陳慶齡、議員徐美惠、鍾淑英、張祖琰、吳旭豐、黃美慧、黃文政、陳治雄、段孝芳等人共同出席。

黨團表示，建議市府將敬老卡與愛心卡的每月點數從現行的600點提升至1000點，讓更多有需求的市民能獲得實質的交通與生活補助，提升生活品質。

有議員指出，許多長者與身心障礙者在實際使用敬老卡與愛心卡時，常因身體狀況不佳或行動不便，難以親自前往使用，呼籲市府研議放寬規定，可由直系親屬或照顧者代理使用的機制，真正照顧到行動不便者。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

對此，新竹市政府發布新聞稿表示，過去2年多來，市府努力將敬老卡與愛心卡的使用範圍擴大至農會、藥局、台鐵、國民運動中心場地租借及國道客運等項目，讓卡片的使用更貼近長者日常生活需求。

市府指出，目前正規劃將敬老卡與愛心卡點數提高至800點，並納入預算編列規劃，另也研擬親屬代為購物的使用機制，期望更貼近長者與身心障礙者的實際需求，提供更周全的照顧與服務。（編輯：李錫璋）1140611

#陳慶齡
#新竹市
#國民黨
#新竹市議會
#敬老卡
#運動中心
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

70
更多編輯台推薦新聞：