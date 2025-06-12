市售家用電鑽 消基會：3成品質、6成標示不合格

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（中央社記者汪淑芬台北12日電）DIY風潮盛行，很多人自己動手居家裝潢或組裝家具，充電式家用電鑽是好幫手。不過，消基會與標準局合作調查，發現市售家用電鑽有3成品質、6成標示不合格。

消費者文教基金會今天發布新聞稿，目前充電式家用電鑽雖非屬應施檢驗商品，但為維護消費者安全與權益，消基會和經濟部標準檢驗局合作，於民國113年下半年在實體店面及網路平台購買10件樣品，進行品質項目檢測以及標示查核。

消基會公布檢驗結果，「品質項目」有3件、「標示查核」有6件不合格。

消基會表示，品質項目檢測不合格的商品，包括「Motorhead 20V鋰電震動電鑽」、「20V鋰電衝擊鑽」及「鋰電震動電鑽」，不合格情形都是電池充電器的電源線為單層絕緣，不符合雙層絕緣規定。

消基會指出，標示查核不符規定的6件家用電鑽，其中「20V鋰電衝擊鑽」未標示製造年份，且商品名稱及原產地未以正體中文標示，說明書的規格說明、使用方法、注意事項或警語等未以正體中文標示，未標示進口商或分裝商的名稱、地址及服務電話。

另外，「鋰電無碳刷震動電鑽」未標示商品名稱及製造年份，原產地未以中文標示，未標示國外製造商或國外委製商之外文名稱；「鋰電震動電鑽」未標示製造年份；「12V無刷鋰電震動電鑽」未標示商品名稱、原產地及製造年份，且未標示進口商或分裝商名稱、地址及服務電話。

「萊姆21V震動鋰電鑽起子機」則未標示型號、製造年份及製造號碼；「充電式鋰電鑽」未標示原產地、製造年份及製造號碼，且未標示代理商地址及國外製造商或國外委製商的外文名稱。

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標準局指出，品質不符規定的家用電鑽，已依消費者保護法輔導業者停止銷售，業者均已停止銷售及回收下架；標示查核不符規定的家用電鑽，已請進口商或製造商所在縣市政府，依商品標示法、電器及電子商品標示基準要求業者限期改正，業者均已改正。

消基會表示，雖然充電式家用電鑽非屬應施檢驗商品，但業者仍應優先考量消費者的使用安全，尤其現今社會流行DIY，充電式家用電鑽因操作簡易且便於攜帶，深受消費者喜愛，為維護消費者使用安全，建議應將充電式家用電鑽納入應施檢驗商品。（編輯：張雅淨）1140612