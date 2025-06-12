加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
日方監視山東艦期間 中國戰機尾隨日本巡邏機最近僅45公尺
首頁 / 生活

市售家用電鑽 消基會：3成品質、6成標示不合格

2025/6/12 12:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北12日電）DIY風潮盛行，很多人自己動手居家裝潢或組裝家具，充電式家用電鑽是好幫手。不過，消基會與標準局合作調查，發現市售家用電鑽有3成品質、6成標示不合格。

消費者文教基金會今天發布新聞稿，目前充電式家用電鑽雖非屬應施檢驗商品，但為維護消費者安全與權益，消基會和經濟部標準檢驗局合作，於民國113年下半年在實體店面及網路平台購買10件樣品，進行品質項目檢測以及標示查核。

消基會公布檢驗結果，「品質項目」有3件、「標示查核」有6件不合格。

消基會表示，品質項目檢測不合格的商品，包括「Motorhead 20V鋰電震動電鑽」、「20V鋰電衝擊鑽」及「鋰電震動電鑽」，不合格情形都是電池充電器的電源線為單層絕緣，不符合雙層絕緣規定。

消基會指出，標示查核不符規定的6件家用電鑽，其中「20V鋰電衝擊鑽」未標示製造年份，且商品名稱及原產地未以正體中文標示，說明書的規格說明、使用方法、注意事項或警語等未以正體中文標示，未標示進口商或分裝商的名稱、地址及服務電話。

另外，「鋰電無碳刷震動電鑽」未標示商品名稱及製造年份，原產地未以中文標示，未標示國外製造商或國外委製商之外文名稱；「鋰電震動電鑽」未標示製造年份；「12V無刷鋰電震動電鑽」未標示商品名稱、原產地及製造年份，且未標示進口商或分裝商名稱、地址及服務電話。

「萊姆21V震動鋰電鑽起子機」則未標示型號、製造年份及製造號碼；「充電式鋰電鑽」未標示原產地、製造年份及製造號碼，且未標示代理商地址及國外製造商或國外委製商的外文名稱。

google news透過 Google News追蹤中央社

標準局指出，品質不符規定的家用電鑽，已依消費者保護法輔導業者停止銷售，業者均已停止銷售及回收下架；標示查核不符規定的家用電鑽，已請進口商或製造商所在縣市政府，依商品標示法、電器及電子商品標示基準要求業者限期改正，業者均已改正。

消基會表示，雖然充電式家用電鑽非屬應施檢驗商品，但業者仍應優先考量消費者的使用安全，尤其現今社會流行DIY，充電式家用電鑽因操作簡易且便於攜帶，深受消費者喜愛，為維護消費者使用安全，建議應將充電式家用電鑽納入應施檢驗商品。（編輯：張雅淨）1140612

#消基會
#經濟部
#消費者保護法
#標準檢驗局
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：