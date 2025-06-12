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醫師加班費將免稅 5大醫團盼加碼值班津貼享優惠

2025/6/12 13:17（6/12 14:06 更新）
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醫師加班費免稅最快115年報稅適用，以總工時50%為限，5大醫療團體盼參考英國、德國對醫師值班津貼給予免稅或減稅優惠。健保署長石崇良（圖）12日說明，延長工作時間的型態很多，其中值班就是一種，因此延長工作時間的定義已涵蓋「值班」，不需額外再特別訂定細項。中央社記者陳婕翎攝 114年6月12日
醫師加班費免稅最快115年報稅適用，以總工時50%為限，5大醫療團體盼參考英國、德國對醫師值班津貼給予免稅或減稅優惠。健保署長石崇良（圖）12日說明，延長工作時間的型態很多，其中值班就是一種，因此延長工作時間的定義已涵蓋「值班」，不需額外再特別訂定細項。中央社記者陳婕翎攝 114年6月12日
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（中央社記者陳婕翎台北12日電）醫師加班費免稅最快明年報稅適用，以總工時50%為限。5大醫療團體今天聯合聲明，支持政府採取實際行動，盼比照國際經驗，參考英國、德國對醫師值班津貼給予免稅或減稅優惠。

衛福部攜手財政部研議修改醫院醫師所得稅制，不論公私立醫院醫師加班費免稅，適用對象從住院醫師到主治醫師。對此，台灣醫院協會、中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國護理師護士公會全國聯合會、台灣私立醫療院所協會、台灣醫務管理學會今天透過聯合聲明，予以肯定。

根據主計總處資料，醫院醫師每週平均工時高達70至100小時，遠超過一般勞工標準。5大醫療團體指出，主治醫師除醫療工作，還須兼顧教學與行政，因住院醫師人力短缺，需頻繁分擔值班，負擔沉重。值班工作性質特殊，需長時間待命並承擔高風險，卻被視為一般薪資課稅。

5大醫療團體進一步提出5項建議，第1項是比照國際經驗，參考英國、德國對醫師值班津貼給予免稅或減稅優惠；第2項是設定合理稅務待遇，如針對加班與值班收入訂定免稅時數或降低適用稅率。

第3項建議則是參照警消等特殊職業，對醫療人員提供合理補償與稅務支持；第4項是保障主治醫師人力，以減輕長工時與高壓環境帶來的人力流失風險；第5項是制定專科差異化補貼機制，加強急診、重症、麻醉、婦兒等關鍵科別留才誘因。

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衛生福利部中央健康保險署長石崇良今天上午接受媒體聯訪表示，醫院醫師加班形式有很多種，這次所討論的「延長工作時間」，是指原本排定工作時間以外的部分。舉例來說，若因為門診病人太多或手術時間較長，導致醫師無法準時結束工作，這些都屬於延長工作時間的範疇。

石崇良表示，延長工作時間的型態很多，其中值班就是一種，因此延長工作時間的定義已涵蓋「值班」，不需額外再特別訂定細項。官方訂定的是一個大原則，考量到實際醫療現場的彈性與多樣性，各醫院可依據自身情況進行具體執行與認定。（編輯：張雅淨）1140612

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