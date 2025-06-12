愛滋確診可望創22年新低 疾管署推篩檢劑超商免運

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（中央社記者曾以寧台北12日電）國內愛滋病新增確診通報，今年截至5月底共新增359人，疾管署預估，今年染疫人數可望創22年新低。暑假將至，為鼓勵年輕族群篩檢愛滋，明天起推出自篩試劑超商取貨付款免運。

衛生福利部疾病管制署發言人羅一鈞今天接受媒體採訪表示，國內愛滋病毒感染疫情於2018至2023年間連續6年下降，並於2023年跌破千例新增數（939例），但去年反升至1001例。

至於今年疫情狀況，羅一鈞說明，1月至5月本國籍愛滋病毒感染者新增計359例，與去年同期新增數423例相比，減少64例，下降15%。若此趨勢不變，今年可望再度跌破千例，預估在850至900例，並創22年新低。

羅一鈞表示，今年本國籍愛滋病毒感染者中，有68人為15到24歲年輕族群、占19%，占比大致與去年相當，主要感染原因皆為不安全性行為。

暑假將至，為鼓勵年輕族群接受愛滋篩檢，疾管署推出愛滋自我篩檢試劑推廣活動，自明天凌晨0時起至6月22日晚間11時59分止，活動期間每日前500筆訂單（每筆上限為2劑）均可享免運。

民眾可透過愛滋自我篩檢計畫網站（https://hiva.cdc.gov.tw/Selftest/）訂購自我篩檢試劑，並選擇鄰近超商通路（7-ELEVEN或全家）取貨付款，不需額外支付新台幣45元物流費，即可取得篩檢試劑。

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有鑑於年輕族群經濟大多未完全獨立，疾管署也推出「校園免費愛滋自我篩檢試劑電子兌換券活動」，高中職（含）以上在學學生可於愛滋自我篩檢計畫網站匿名註冊，登入會員專區後，點選「校園免費試劑電子兌換券推廣活動」，並進行學生身分驗證，即可獲得電子兌換券，可至實體通路或網路訂購超商取貨通路兌換愛滋自我篩檢試劑。

疾管署提醒，若發生性行為應全程使用保險套，並搭配水性潤滑液，以降低感染風險。同時呼籲，有性行為者，建議至少進行1次愛滋篩檢，有不安全性行為者，建議每年至少篩檢1次，若有感染風險行為（如感染性病、多重性伴侶、使用成癮性藥物、與人共用針具或稀釋液等）、或性伴侶有前述任一情形者，建議每3至6個月篩檢1次。（編輯：張雅淨）1140612