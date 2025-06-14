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北榮員山分院幼兒園體驗「四塊仔」 認識傳統樂器

2025/6/14 11:13（6/14 11:41 更新）
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教育部14日介紹幼兒園創新課程，台北榮民總醫院員山分院員工子女非營利幼兒園結合在地文化，讓學童體驗傳統樂器「四塊仔」。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 114年6月14日
教育部14日介紹幼兒園創新課程，台北榮民總醫院員山分院員工子女非營利幼兒園結合在地文化，讓學童體驗傳統樂器「四塊仔」。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 114年6月14日
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（中央社記者陳至中台北14日電）教育部今天發布新聞稿，介紹幼兒園的創新課程，台北榮民總醫院員山分院員工子女非營利幼兒園結合在地文化，讓學童體驗傳統樂器「四塊仔」，並透過社區踏查體驗歌仔戲的魅力。

教育部近年加速擴大公共化教保服務，鼓勵公私部門設置職場互助教保服務中心、非營利幼兒園，結合在地資源提供優質、平價的教保服務環境。

台北榮民總醫院員山分院員工子女非營利幼兒園，位於宜蘭縣員山鄉，結合在地生態環境及人文特色，規劃一系列以多元化的學習方式及自然探索的課程。

其中一項活動是社區踏查，老師帶著孩子們前往有歌仔戲發源地之稱的結頭份社區，體驗傳統樂器「四塊仔」，加強生活與學習的連結，也讓幼兒在自然無拘束的空間裡自我探索。

根據「國家文化記憶庫2.0」網站資訊，四塊又稱為四片或四寶，在分類上屬於民俗竹類音樂樂器，也是南管中的一種敲擊樂器，共有4片，長約22公分，寬約2.5公分，演奏者以雙手各持2片，用虎口夾住其中的一片，而另一片則是4指持握，互擊竹片而發出有節奏的聲響。

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另外，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署的職場互助教保服務中心，結合分署的職訓資源，讓幼童體驗操作滅火設備，從小建立防災觀念。最近的端午節更舉辦包粽子的親子活動，鼓勵家長一同參與，把教學帶進日常生活之中。

教育部表示，將持續鼓勵教保服務機構，提供優質的幼兒學習環境，並藉由動手做和統整課程，增進幼兒的感官體驗，營造快樂學習的環境。（編輯：李錫璋）1140614

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教育部14日介紹幼兒園創新課程，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署職場互助教保服務中心結合分署的職訓資源，讓幼童體驗操作滅火設備，建立防災觀念。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 114年6月14日
教育部14日介紹幼兒園創新課程，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署職場互助教保服務中心結合分署的職訓資源，讓幼童體驗操作滅火設備，建立防災觀念。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 114年6月14日
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