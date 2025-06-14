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台北區個別醫院總額將滿1季 北榮：營運沒問題

2025/6/14 16:48
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（中央社記者曾以寧台北14日電）健保醫院個別總額在台北區上路將滿1季，北榮院長陳威明今天說，評估可能被輕微斷頭，但「馬照跑、舞照跳」營運沒問題；且今年北榮外科、婦產、急診住院醫師都成功收滿。

台北市醫師公會今天在台北榮民總醫院舉行「台北市醫師公會100週年系列活動－百年風華・傳承永續系列講座」，由陳威明演講「唯變不變—台北榮總的領導與創新」，為系列講座拉開序幕。

陳威明指出，自己始終堅守「盡力而為，做好當下」的信念，並因受恩師羅惠熙「不要扼殺年輕人創意」的教誨啟發，奠定日後推動制度改革與臨床創新的基礎。

對於急診與神經內科醫療人力問題，陳威明表示，北榮是國家級醫學中心，應該要集中做急重難症，不是來治療感冒的，因此「不同工不同酬」是一定要做的。

陳威明指出，今年很高興，台北榮總的外科、婦產科、急診住院醫師全部收滿，甚至還有人排隊。他認為，要以合理的薪資、加班費、底薪和獎勵金，讓醫療人員感受到被尊重、勞累有被看見、醫院是關心他們的，才能把年輕人的熱情喚回來。

健保個別醫院總額陸續實施，最晚的台北區今年4月上路。陳威明指出，雖然小總額政策有其問題，但是也有望助減少健保資源浪費，其中台北區上路以來，台北榮總每天的急診室監測顯示，沒有出現「人球」狀況，顯示雙北眾醫學中心團結一心，「這是非常開心的事」。

陳威明表示，北榮自2年多前起、早在小總額制上路前，就開始陸續關閉多數夜診，以免醫護人員過累、患者回家危險。目前小總額上路首季，初步評估可能會被扣一些，但是過去是用「攤扣」的方式，現在則是輕微的斷頭，認為可以正常營運、沒有問題，「馬照跑、舞照跳」，北榮沒有為此改變任何政策。

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台北市醫師公會理事長洪德仁提醒，就醫應該建立區域聯防、分級分流概念，以近期的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）與流感疫情為例，絕大多數患者都是輕症，其實90%民眾可以留在基層診所就醫，對患者與家屬也較方便。因此呼籲民眾建立家庭醫師概念，避免一直跑大醫院。

健保總額是匡列預算金額，醫療給付申報論點數計算，服務爆量點值會稀釋，衛福部中央健康保險署今年推出「個別醫院前瞻式預算分區共管試辦計畫」，又被稱為個別醫院總額或小總額，每家醫院年度健保點數預設上限，超過上限，健保就打折或不給付，即「斷頭」。（編輯：李亨山）1140614

陳威明
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