校園美感計畫助教師研習 彈性空間打破硬性界限

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（中央社記者陳至中台北26日電）台灣設計研究院推動校園美感設計實踐計畫，至今已協助112校改善教學空間，近年並延伸到教師研習場域，以彈性和模組化設計打破硬性界限，可小組討論也可應對百人演講。

教育部今天發布新聞稿表示，委託台灣設計研究院推動的「學美．美學－校園美感設計實踐計畫」自民國108年啟動，邀集學校師生和專業設計團隊合作，逐步建構未來學習場景。

108課綱重視教師專業發展，因此教師也需要更具彈性的研習空間。這項計畫自112年起開始延伸到教師研習場域，第一波受惠的是高雄市國教輔導團、台南市特教研習空間，都已完工並投入使用。

台南市進學國小設有台南市政府的「資賦優異教育資源中心」及「學前特殊教育資源中心」辦公室，設計團隊以一棵百年茄冬老樹為中心，改造顯眼的新入口，將戶外平台與室內連接，打造兼具教師互動與休憩功能的平台。

為滿足特教研習不同人數與活動需求，室內被分為「獨立小區域」及「彈性大空間」，利用活動門板或拉簾分隔，加上可移動桌椅，靈活拼接成各種形態單元，適合小組討論，也能應對100人的演講及研習活動。模組化設計打破硬性界限，讓空間使用更靈活多變。

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高雄市國民教育輔導團的研習空間原為打通的2間教室，屬於狹長型講座授課空間。設計團隊將後方座位區架高，不但解決後方視線被遮擋的問題，也讓此區可變身為舞台。教室中段則設置隔屏門片，可將教室分成2個獨立空間，滿足大型進修課程或小組討論的需求。

教育部期盼透過空間重構與功能重塑，賦予研習場所新的價值定位，回應教師成長及台灣教育現場對於身心支持、地方連結、特色學習與創新教學等多元需求。（編輯：張雅淨）1140626