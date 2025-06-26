健檢後約2成把報告「丟著」 上傳健保雲端可助追蹤

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（中央社記者曾以寧台北26日電）衛福部統計去年國人死因有3成與三高有關，國健署放寬成人健檢對象盼助早期發現，但專家指出，1到2成民眾健檢後就把報告丟著，建議可將資料上傳至健保雲端，助追蹤異常。

衛生福利部國民健康署副署長魏璽倫今天在「預防三高醫起來、健康醫院幫你把關」記者會表示，根據113年國人十大死因統計，其中有5項與三高（高血壓、高血糖與高血脂）慢性病相關，包含心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病及急性腎衰竭及慢性腎病，共造成6.1萬人死亡，占總死亡人數約30%。

魏璽倫說，三高若能及早發現，有機會可以逆轉。國健署自今年起下調成人預防保健服務年齡至30歲，增加「三高慢性病」風險評估服務，並提供健康生活衛教，聚焦從三高檢查結果找出高風險族群，並介入與追蹤照護，強化三高慢性病預防。

成功大學醫學院附設醫院斗六分院院長吳晉祥指出，過去成人預防保健僅針對40歲以上，但整體利用率僅3成不到，其中以60幾歲族群最高，40多歲族群則利用率最低。

雖然多數人都知道，體檢報告出來之後，若有數值異常，應回到門診進行追蹤，但吳晉祥指出，仍有不少人以為體檢結束就「結束了」，過去研究發現，約有1到2成的人做完體檢之後，就把報告丟著，即使有紅字也不會追蹤，甚至可能不會認真看報告。

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聖馬爾定醫院院長特別助理劉子秸分享，醫院透過數位科技運用，若民眾同意將健檢資料上傳至健保雲端，可掌握個人健康存摺資訊，醫院即會提供進行生活型態評估、衛教講座及衛生指導、與民眾共同訂定健康目標，助80%病人穩定控制三高，落實全人健康管理。

國健署指呼籲民眾善用勞工健檢、公教健檢、成人預防保健服務等政府提供的各類健康檢查。並鼓勵民眾同意醫療院所協助將健檢結果上傳至健保署健康存摺，健康存摺將主動連結相關健康管理方案或衛教資源，由醫療團隊提供服務，協助民眾採行健康生活，共同逆轉、延後三高慢性病的發生。（編輯：李錫璋）1140626