陽明交大在美註冊NYCU商標 紐約大學有意見

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（中央社記者陳至中台北27日電）陽明交通大學在美國以縮寫「NYCU」註冊商標，在登記公開展示期間，紐約大學（NYU）提出異議，擔心兩者名稱混淆。陽明交大今天表示，已提正式說明，等待美國商標局裁定。

交通大學和陽明大學於民國2021年合校後，英文校名為National Yang Ming Chiao Tung University，簡稱NYCU。為了營造國際聲譽與品牌形象，合校後隨即申請在美國的商標，於2022年11月獲得美國專利與商標局初步核准公告，目前處於規定中的公告異議期。

然而，美國紐約大學（New York University，NYU）提出異議，認為陽明交大的商標與該校相近，可能造成混淆。

陽明交大校方今天以文字回應，認為該校簡稱NYCU與紐約大學NYU之間，具有清楚辨識性，不易造成混淆或誤認。校方已提出正式書面答辯說明，目前美國商標局尚未作出最終裁定。

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根據陽明交大向商標局提出的聲明，縮寫NYCU取自陽明、交大2校英文校名開頭字母，並冠上National（國立大學），符合台灣大專英文簡稱的慣例，例如台灣大學是NTU，成功大學是NCKU。

聲明中強調，陽明交大無意在美國設立分校或開課，NYCU是為在美招生與品牌識別，且陽明交大與紐約大學地域、規模、定位不同，難以產生混淆。（編輯：李錫璋）1140627