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雙北等6縣市亮高溫燈號 吳德榮：本週輕颱恐生成

2025/6/29 08:52（6/29 08:59 更新）
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（中央社記者黃巧雯台北29日電）氣象署今天發布高溫資訊，6縣市防36度以上高溫。氣象專家吳德榮說，根據模式模擬，本週菲律賓東方海面有熱帶擾動醞釀，下半週起關島北方及琉球南方先後有輕颱發展成形，向東北遠離。

交通部中央氣象署發布高溫資訊，各地天氣高溫炎熱，今天白天新北市、彰化縣、屏東縣為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率；台北市、雲林縣、高雄市為黃色燈號，注意36度以上高溫。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，明天起至7月5日水氣略減少，各地晴朗、午後山區偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率，熱如盛夏、紫外線強，要注意防曬、防中暑，而明天、7月1日、7月4日局部地區有挑戰今年高溫的機率。

在颱風資訊方面，吳德榮說，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，本週在菲律賓東方海面有熱帶擾動醞釀，大約下半週起在關島北方及琉球南方，先後有輕颱發展成形，但都向東北遠離。

他說，最新歐洲系集模式7月5日模擬圖顯示，從日本東南方海面向西延伸至台灣附近，都有偏低的輕颱存在機率，隱含其模擬位置很分歧，而最高機率（50%）則分別集中在琉球東方及日本東南方海面，顯示其影響台灣的機率已大幅降低。

吳德榮表示，最新美國系集模式（GEFS），仍呈現分歧如「天女散花」狀的模擬路徑，由於各國模式還會持續調整，應耐心觀察。

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吳德榮說，今天各地為晴午後多雲，天氣炎熱，而午後山區有局部短暫陣雨或雷雨，部分鄰近平地受影響；有局部大雷雨（伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨等）的機率。

氣溫部分，吳德榮表示，預估北部24至37度，中部23至37度，南部23至37度，東部22至36度。（編輯：黃名璽）1140629

吳德榮
6縣市亮高溫燈號 吳德榮估下週颱風接力生成南高屏花蓮亮高溫燈號 吳德榮：下週熱帶擾動醞釀可能成颱
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